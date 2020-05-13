Ссора бабуинов из-за бутылки пива развеселила туристов: забавное видео

Курьезный ролик снят в южноафриканском городе Дурбан

Во время сафари, организованного фирмой Tim Brown Tours & Safari’s, туристам удалось запечатлеть на видео забавный инцидент: драку двух обезьян из-за бутылки пива. Соответствующее видео, снятое в южноафриканском городе Дурбан, опубликовано на YouTube-канале Kruger National Park.

"Бабуины спорят из-за бутылки пива. Это самое веселое видео о дикой природе, которое мы видели за долгое время", – отмечают администраторы канала.

На обнародованных кадрах можно увидеть, как маленький бабуин играет с пустой бутылкой из-под пива. Животное прикладывает ее ко рту, переворачивает и катает по земле. Неожиданно к детенышу подбегает обезьяна покрупнее, дает подзатыльник и отбирает игрушку.

К слову, бабуины распространены в Средней и Восточной Африке. Обитают в степных и гористых местностях. Питаются растительной (плоды, луковицы) и животной (насекомые, мелкие позвоночные) пищей. Длина их тела в среднем – 75 см, хвоста – 60 см. Несмотря на свой неуклюжий вид, это очень ловкие животные.

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