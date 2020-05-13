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Ссора бабуинов из-за бутылки пива развеселила туристов: забавное видео

Курьезный ролик снят в южноафриканском городе Дурбан

Владимир Грисюк
Сегодня, 07:03

Во время сафари, организованного фирмой Tim Brown Tours & Safari’s, туристам удалось запечатлеть на видео забавный инцидент: драку двух обезьян из-за бутылки пива. Соответствующее видео, снятое в южноафриканском городе Дурбан, опубликовано на YouTube-канале Kruger National Park.

"Бабуины спорят из-за бутылки пива. Это самое веселое видео о дикой природе, которое мы видели за долгое время", – отмечают администраторы канала.

На обнародованных кадрах можно увидеть, как маленький бабуин играет с пустой бутылкой из-под пива. Животное прикладывает ее ко рту, переворачивает и катает по земле. Неожиданно к детенышу подбегает обезьяна покрупнее, дает подзатыльник и отбирает игрушку.

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К слову, бабуины распространены в Средней и Восточной Африке. Обитают в степных и гористых местностях. Питаются растительной (плоды, луковицы) и животной (насекомые, мелкие позвоночные) пищей. Длина их тела в среднем – 75 см, хвоста – 60 см. Несмотря на свой неуклюжий вид, это очень ловкие животные.

Смотрите видео: шимпанзе научилась самостоятельно убирать свою клетку

Напомним, ранее мы писали, как в австралийском городе Сидней 15-летний вожак стаи приматов в попытке спастись от стерилизации сбежал вместе с двумя самками. Кроме этого, "Сегодня" рассказывали, как шимпанзе научили играть в "камень, ножницы, бумага".

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источник: Сегодня
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