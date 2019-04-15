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Ссора помогла семейной паре обеспечить себя на всю жизнь

Случайно купленный билет принес австралийцам выигрыш в размере 717,5 тысячи долларов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:19
Семейная ссора обернулась выигрышем в сотни тысяч долларов
Семейная ссора обернулась выигрышем в сотни тысяч долларов
Фото: Depositphotos

В Австралии любители азартных игр из города Олбани заявили, что ссора помогла им выиграть в лотерею. Семейная пара утверждает, что всегда покупала один лотерейный билет Saturday Lotto на двоих. Однако в тот день повздорили, и каждый решил сыграть в лотерею в одиночку, сообщает информационный портал UPI.

"Я заметила, что мой муж купил билет Saturday Lotto, поэтому я пошла проверить итоги розыгрыша", — говорит супруга. По ее словам, она отправилась в торговый центр узнать результаты игры и между делом приобрела лотерейный билет Wednesday Lotto. "Обычно я не играю в эту лотерею", — отметила австралийка.

Случайно купленный билет принес семье выигрыш в размере 717,5 тысячи долларов. Победители не прокомментировали, на что они планируют потратить денежный приз.

Напомним, мужчина достал из мусора лотерейный билет и разбогател. Кроме того, ранее стало известно, что  выигрышный билет Mega Millions, дающий право на получение джекпота в сумме 521 млн долларов, был продан в штате Нью-Джерси. Также мы писали, что в июле счастливчику из Калифорнии достался джек-пот в размере 522 млн долларов.

Смотрите видео: в США женщина выиграла в моментальную лотерею 30 раз

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