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Стал звездой в 11 месяцев: кем вырос "успешный" ребенок-мем, о котором знает весь интернет

Сегодня, 11:11

Журналисты выяснили, чем сейчас занимается герой прославленной картинки

Парень по имени Сэм Гринер в 11-месячнем возрасте заставил говорить о себе весь интернет. Фотография 2007 года, на которой он держит в кулаке горсть песка, стала для интернет-пользователей символом успешной жизни. Журналисты издания BuzzFeed выяснили, чем сейчас занимается герой прославленного мема. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале издания.

По словам родителей Гринера, их сын в начале жизни прошел серьезные испытания: он родился недоношенным, а в возрасте шести месяцев перенес операцию. "Нам было не по себе, когда изображение нашего малыша разошлось по Сети. Но потом мы подумали: хорошо, что лицо Сэма используется как символ успеха", – рассказывают они.

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Однажды слава Сэма помогла ему спасти отца. Мужчине была необходима дорогостоящая операция по пересадке печени. Чтобы собрать необходимую сумму, Гринер опубликовал сообщение на одной из фандрайзинговых платформ. В итоге деньги удалось собрать за неделю, и отец Сэма удачно перенес операцию.

Журналисты показали, кем стал герой мема "Успешный ребенок"
Журналисты показали, кем стал герой мема "Успешный ребенок"
Фото: BuzzFeedVideo | YouTube

14-летний Сэм утверждает: чувствует себя странно из-за того, что стал известным в таком раннем возрасте.

"Я хотел быть обычным ребенком, но в то же время думал: как круто, что со мной это произошло. Пока я не знаю, кто я такой. Надеюсь, однажды я сделаю что-то, что будет вдохновлять людей так же, как это делал успешный ребенок", – заключил Сэм.

Парень сейчас увлекается изобразительным искусством, как и его отец.

Напомним, ранее "Сегодня" собрали лучшие украинские народные мемы. Также мы делали интервью с автором знаменитого мема про ватников.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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