Стала красоткой: женщина ради любви похудела на 30 кг
Жительница Великобритании похудела на восемь размеров после серии неудачных онлайн-знакомств
Британка Джен Вуд из города Олдем, графство Большой Манчестер в Великобритании, сбросила 30 килограммов лишнего веса (похудела на восемь размеров) после серии неудачных онлайн-знакомств и расставаний с парнями, которые ей нравились, пишет таблоид Daily Star.
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Женщина рассказывает, что она из-за внешности не могла построить долгосрочные отношения. "Мужчины писали: "У тебя привлекательное лицо, но ты мне не симпатична" или "Ты мила, но не в моем вкусе"", – делится Вуд. Последней каплей стал поход по магазинам после расставания с молодым человеком. Британка, весившая 118 килограммов, примеряла одежду, но ничего не подходило ей по размеру.
Джен начала набирать лишний вес, когда устроилась на первую работу администратором офиса. "Я завтракала по два раза в день. В обеденный перерыв я ела пироги, пасту и другие калорийные блюда", – вспоминает британка. По ее словам, набранные килограммы лишили ее уверенности в себе. Тогда Вуд присоединилась к сообществу по похудению. Она начала бегать два-три раза в неделю, изменила рацион питания и сбросила 30 килограммов.
Напомним, мужчина похудел вдвое и назвал простой способ сброса веса. Также мы сообщали, что 29-летняя Дженнифер Малик из города Блэкпул (Великобритания) за 16 месяцев похудела на 95 килограммов. Кроме этого, похудевшая на 90 килограммов девушка назвала главное условие сброса веса.
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