Стала красоткой: женщина ради любви похудела на 30 кг

Жительница Великобритании похудела на восемь размеров после серии неудачных онлайн-знакомств

Джен Вуд Фото: facebook.com/jennifer.wood

Британка Джен Вуд из города Олдем, графство Большой Манчестер в Великобритании, сбросила 30 килограммов лишнего веса (похудела на восемь размеров) после серии неудачных онлайн-знакомств и расставаний с парнями, которые ей нравились, пишет таблоид Daily Star.

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Женщина рассказывает, что она из-за внешности не могла построить долгосрочные отношения. "Мужчины писали: "У тебя привлекательное лицо, но ты мне не симпатична" или "Ты мила, но не в моем вкусе"", – делится Вуд. Последней каплей стал поход по магазинам после расставания с молодым человеком. Британка, весившая 118 килограммов, примеряла одежду, но ничего не подходило ей по размеру.

Джен Вуд Фото: facebook.com/jennifer.wood Джен Вуд Фото: facebook.com/jennifer.wood Джен Вуд Фото: facebook.com/jennifer.wood Джен Вуд Фото: facebook.com/jennifer.wood Джен Вуд Фото: facebook.com/jennifer.wood 1/5

Джен начала набирать лишний вес, когда устроилась на первую работу администратором офиса. "Я завтракала по два раза в день. В обеденный перерыв я ела пироги, пасту и другие калорийные блюда", – вспоминает британка. По ее словам, набранные килограммы лишили ее уверенности в себе. Тогда Вуд присоединилась к сообществу по похудению. Она начала бегать два-три раза в неделю, изменила рацион питания и сбросила 30 килограммов.

Напомним, мужчина похудел вдвое и назвал простой способ сброса веса. Также мы сообщали, что 29-летняя Дженнифер Малик из города Блэкпул (Великобритания) за 16 месяцев похудела на 95 килограммов. Кроме этого, похудевшая на 90 килограммов девушка назвала главное условие сброса веса.

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