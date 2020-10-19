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Стала матерью 14 детей. Как поменялась жизнь 18-летней британки в Африке (фото)

Сегодня, 13:35

Летти Макмастер уехала из Великобритании в Танзанию, чтобы поработать волонтером

Британка Летти Макмастер из города Роял (Великобритания) в 2013 году поехала в Африку в качестве волонтера. 18-летняя девушка в Танзании ухаживала за детьми в приюте. Однако в 2016 году детский дом закрыли. Но Летти не сдалась. Она открыла собственный приют в городе Иринга и перевезла туда 14 приемных детей. Об этом сообщает таблоид Daily Mail.

Фото: Letty McMaster / Facebook
Фото: Letty McMaster / Facebook

По словам девушки, она взяла законную опеку над детьми, когда увидела, в каких условиях будут содержать ее бывших воспитанников. Многие приюты в Африке занимаются благотворительной деятельностью только для отмывания денег и эксплуатации детей как рабочей силы, утверждает Макмастер.

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Фото: Letty McMaster / Facebook

"Эти дети – вся моя жизнь. Я воспитываю их сама. Признаюсь, я всегда хотела помогать бездомным детям, поэтому мои родные и друзья не удивились. Но я не ожидала, что все обернется именно так", – рассказывает британка.

Фото: Letty McMaster / Facebook

Большинство усыновленных детей воспринимают Летти больше как старшую сестру. "Просто я не сильно старше некоторых из них, – поясняет британка. – Но взяла на себя обязательства перед ними и считаю, что мне очень повезло иметь две семьи".

Напомним, ранее в Ровенской области женщина родила 19-го ребенка.

Смотрите видео: как многодетная мама справляется с 14 детьми

Кроме этого мы писали, как женщина из Житомира родила 14-го ребенка, а ее невестка в тот же день – третьего.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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