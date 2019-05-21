Стареть красиво: студент показал снимки самых модных бабушек

Автор блога в Instagram утверждает, что 60 лет – это не такой уж и серьезный возраст

Студент показал на фото стильных итальянских бабушек Фото: instagram.com/sciuraglam

Итальянец по имени Анджело завел в Instagram-страничку, где выкладывает фотографии пожилых жительниц модной столицы мира – Милана. Парень рассказывает, что несколько лет назад он приехал в этот город из глухой провинции. И его сразу же удивили бабушки в ярких нарядах, очках и с экстравагантным цветом волос. "Они проплывали мимо меня на улицах и буквально очаровывали ухоженностью и отменным чувством стиля", – вспоминает он.

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Как утверждает автор блога, свою роль играет немалая продолжительность жизни миланцев. "Если вы точно доживаете до 80 лет, и имеете все шансы "перевалить" за сотню, 60 лет не кажется таким уж серьезным возрастом", – рассказывает Анджело.

Студент показал на фото стильных итальянских бабушек Фото: instagram.com/sciuraglam Студент показал на фото стильных итальянских бабушек Фото: instagram.com/sciuraglam Студент показал на фото стильных итальянских бабушек Фото: instagram.com/sciuraglam Студент показал на фото стильных итальянских бабушек Фото: instagram.com/sciuraglam Студент показал на фото стильных итальянских бабушек Фото: instagram.com/sciuraglam Студент показал на фото стильных итальянских бабушек Фото: instagram.com/sciuraglam Студент показал на фото стильных итальянских бабушек Фото: instagram.com/sciuraglam Студент показал на фото стильных итальянских бабушек Фото: instagram.com/sciuraglam 1/8

Пораженные пожилыми итальянками, люди завалили Instagram парня восторженными комментариями. Как верно заметили поклонники этих снимков, порой кажется, что умение стареть с достоинством генетически заложено в обитательниц Милана.

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