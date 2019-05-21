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Стареть красиво: студент показал снимки самых модных бабушек

Автор блога в Instagram утверждает, что 60 лет – это не такой уж и серьезный возраст

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:40
Студент показал на фото стильных итальянских бабушек
Студент показал на фото стильных итальянских бабушек
Фото: instagram.com/sciuraglam

Итальянец по имени Анджело завел в Instagram-страничку, где выкладывает фотографии пожилых жительниц модной столицы мира – Милана. Парень рассказывает, что несколько лет назад он приехал в этот город из глухой провинции. И его сразу же удивили бабушки в ярких нарядах, очках и с экстравагантным цветом волос. "Они проплывали мимо меня на улицах и буквально очаровывали ухоженностью и отменным чувством стиля", – вспоминает он. 

Смотрите видео: 69-летняя "бабушка-Халк" установила мировой рекорд:


Как утверждает автор блога, свою роль играет немалая продолжительность жизни миланцев. "Если вы точно доживаете до 80 лет, и имеете все шансы "перевалить" за сотню, 60 лет не кажется таким уж серьезным возрастом", – рассказывает Анджело. 

Студент показал на фото стильных итальянских бабушек
Фото: instagram.com/sciuraglam
Студент показал на фото стильных итальянских бабушек
Фото: instagram.com/sciuraglam
Студент показал на фото стильных итальянских бабушек
Фото: instagram.com/sciuraglam
Студент показал на фото стильных итальянских бабушек
Фото: instagram.com/sciuraglam
Студент показал на фото стильных итальянских бабушек
Фото: instagram.com/sciuraglam
Студент показал на фото стильных итальянских бабушек
Фото: instagram.com/sciuraglam
Студент показал на фото стильных итальянских бабушек
Фото: instagram.com/sciuraglam
Студент показал на фото стильных итальянских бабушек
Фото: instagram.com/sciuraglam
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Пораженные пожилыми итальянками, люди завалили Instagram парня восторженными комментариями. Как верно заметили поклонники этих снимков, порой кажется, что умение стареть с достоинством генетически заложено в обитательниц Милана.

Напомним, во Львове открылся "балет для бабушек". Кроме этого, "Сегодня" также писали, как 78-летняя бабушка из Казахстана покорила интернет рэпом.

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Источник: balabolka.net
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