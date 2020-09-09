Старейшие однояйцевые близнецы в Великобритании удивили зрителей шоу: фото

Женщины покорили аудиторию потрясающим чувством юмора

96-летние Дорис Хобдей и Лилиан Кокс, которых считают старейшими однояйцевыми близнецами в Великобритании, своим своеобразным чувством юмора удивили зрителей утреннего шоу "Это утро". Об этом пишет таблоид Daily Mail.

В ходе телепрограммы Кокс рассказала о том, что недавно мужчина по имени Десмонд предложил ей выйти за него замуж.

"Но я не хочу. Я бы лучше предпочла Джейсона Стейтем, – смеется долгожительница. – Мне нужен пожилой мужчина около 98 лет, которому осталось жить полгода и у которого есть огромная чековая книжка". Хобдей подшутила над сестрой: "Надеюсь, он успеет вписать туда ее имя".

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Ведущие шоу и зрители в комментариях на официальной странице телепередачи в Twitter признались, что близнецы покорили их своим замечательным чувством юмора.

Старейшие однояйцевые близнецы в Великобритании – Дорис и Лилиан Фото: expressandstar Старейшие однояйцевые близнецы в Великобритании – Дорис и Лилиан Фото: expressandstar Старейшие однояйцевые близнецы в Великобритании – Дорис и Лилиан Фото: expressandstar Старейшие однояйцевые близнецы в Великобритании – Дорис и Лилиан Фото: expressandstar Старейшие однояйцевые близнецы в Великобритании – Дорис и Лилиан Фото: expressandstar 1/5

"Как же смешно, я без ума от вас, Дорис и Лилиан", "Я никогда так громко не смеялась. Эти близняшки такие обаятельные", "Им нужен богатенький старичок", – пишут они.

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