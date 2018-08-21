Старушка после посиделки с медведем на кухне получила пощечину и лишилась глаза

После встречи с медведем бабушка попала в больницу

Эйприл Роджерс Кадр: WMUR9 / YouTube

Около месяца назад жительницу американского города Гротон, штат Нью-Гемпшир, 71-летнюю Эйприл Роджерс разбудил шум, доносившийся с кухни. Она направилась туда и обнаружила, что в доме хозяйничает крупный черный медведь, вошедший через плохо закрытую дверь.

Женщина села на стул и попыталась не паниковать. Зверь присел рядом, затем ударил женщину лапой по лицу и ушел. Медвежьи когти рассекли ей щеку и кожу на черепе. В результате она потеряла левый глаз и повредила шею.

После встречи с медведем Роджерс попала в больницу. Врачи полагают, что она сможет выписаться через две недели. Несмотря на полученные травмы, женщина не теряет духа. "Я не позволю, чтобы меня что-то сломило, — говорит она. — Это того не стоит. Лучше буду смеяться, чем плакать. И я смеюсь. Я счастлива".

Напомним, американец приручил 700-килограммового медведя: забавное видео. А в США полицейские помешали медведям ограбить закусочную. На ролике животные убегают от стража порядка, который преследует их, приговаривая: "А что это вы тут, ребята, делаете?". По пути один из медведей не может удержаться от соблазна и пытается порыться в ящике с мусором.

Ранее сообщалось, что жители Прикарпатья уличили бурого медведя в "нелегальном пересечении границы".

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