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Старый Новый год 2020: что ни в коем случае нельзя делать

"Сегодня" рассказывают о главных правилах и запретах праздника

Владимир Грисюк
Сегодня, 20:47
В ночь с 13 на 14 января отмечаем Старый Новый год 2020 Фото: instagram.com/kitapli_kiz
В ночь с 13 на 14 января отмечаем Старый Новый год 2020
Фото: instagram.com/kitapli_kiz

Старый Новый год 2020 украинцы отмечают в ночь с 13 на 14 января. В этот праздник принято собираться всей семьей за столом, попросить друг у друга прощения за обиды и загадывают желания, которые обязательно должны исполниться.

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"Сегодня" рассказывают, как правильно провести Старый Новый год 2020, а также, что ни в коем случае нельзя делать в праздник 13 и 14 января.

Смотрите видео, как отмечают Старый Новый год 2020:

На Старый Новый год 2020 нужно приготовить праздничный ужин, который в народе называют Щедрым, потому что блюда не являются постными. К столу подают колбасы, ветчины, студни и разнообразные вкусности.

Почему празднуют Старый Новый год

Старый Новый год – это тот же Новый год, только по Юлианскому календарю. В основном этот праздник отмечают в странах, где православные христиане придерживаются старой системы летоисчисления.

Фото: instagram.com/vikkilittlemore

Помимо постсоветских стран, традиция празднования имеется еще в ряде государств. К примеру, в Швейцарии Новый год по старому стилю празднуют несколько регионов, преимущественно немецкоязычных. В Сербии, Черногории и Северной Македонии тоже имеются свои традиции празднования.

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К слову, по погоде в этот день предсказывают, каким будет весь год: если задует южный ветер – жарким. Если западный – будет много молока и рыбы. А чистое звездное небо сулит обилие ягод. Также существовало поверье, что, если в дом зайдет первым человек из многодетной семьи, жизнь будет в сытости и достатке.

Фото: instagram.com/_christmashappiness

Старый Новый год 2020: что нельзя делать

  • Не выносите в этот вечер из дома мусор.
  • Нельзя ссориться и ругаться.
  • В Старый Новый год нельзя давать в долг, иначе весь год вы будете должником.
  • В этот день нельзя быть в темной, старой или грязной одежде.
Фото: instagram.com/kitapli_kiz
  • Нельзя обижаться и быть злопамятным.
  • Существует традиция, что в первый день Старого Нового Года в дом первым должен войти мужчина, поэтому посевать ходят только мальчики.

Напомним, что ранее мы писали о гаданиях на Старый Новый год 2020.

Все подробности в спецтеме Календарь зимних праздников 2019/2020

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Источник: Сегодня
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