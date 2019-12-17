Стоит 16 миллионов гривен: случайная находка обеспечила мусорщика до конца жизни

Мужчина решил отдать кусок вещества на дополнительную экспертизу

Мусорщик нашел ценную рвоту кашалота Фото: Jay Clark / Unsplash

Мусорщик по имени Сурачет Чанчу из Таиланда на пляже провинции Сонгкхла обнаружил серый сгусток весом 16,7 килограмма, выплывший из океана. Как оказалось, это была драгоценная амбра – застывшая рвотная масса кашалота. Если найденное вещество окажется качественным, то его можно будет продать за 21,6 миллиона тайских батов (16,9 млн грн), сообщает издание Daily Mail.

Сурачет Чанчу нашел амбру Фото: ViralPress Сурачет Чанчу нашел амбру Фото: ViralPress Сурачет Чанчу нашел амбру Фото: ViralPress Сурачет Чанчу нашел амбру Фото: ViralPress Сурачет Чанчу нашел амбру Фото: ViralPress 1/5

Мужчина забрал амбру домой, где провел первый эксперимент: поднес к находке зажигалку и почувствовал приятный мускусный запах, который обычно издает амбра при плавлении. Он решил отдать кусок вещества на экспертизу, чтобы оценить его точную стоимость.

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Амбра – ценное вещество, которое образуется в пищеводе кашалота из секрета желчного протока. Ее используют в парфюмерной промышленности как фиксатор запаха.

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