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Стоит 235 тысяч евро: мужчина случайно разбил Lamborghini своего друга (видео)

Сегодня, 08:13

Водитель не справился с управлением и врезался в стену подстанции электроснабжения

Житель Испании одолжил у друга Lamborghini Huracan Performante стоимостью 235 тысяч евро и разбил его в городе Уэльва на юго-западе страны. Водитель не справился с управлением и врезался на большой скорости в стену подстанции электроснабжения. Об этом пишет таблоид Daily Mail.

В салоне ярко-зеленого суперкара находилось два человека. Они скрылись с места аварии. Однако позже полиция нашла их в больнице, куда они обратились с незначительными травмами.

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В настоящий момент водитель, имя которого не раскрывается, задержан за вождение с нарушением правил. По делу ведется расследование. Полиция допрашивает владельца Lamborghini и виновников ДТП.

Напомним, ранее 37-летний гонщик решил устроить гонки на дороге, но не справился с управлением и разбил дорогостоящий спорткар из лимитированной серии McLaren Senna LM.

Кроме этого, "Сегодня" писали, как запасной вратарь разбил суперкар за 220 тысяч, который взял в аренду. Мужчина пытался обогнать другой автомобиль, но маневр не удался.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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