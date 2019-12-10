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Стоит 84 тысячи гривен: куровод показал необычного четвероногого цыпленка

Мужчина наотрез отказывается продавать птицу

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:09
Найдена редчайшая четвероногая курица Фото: William Moreland / Unsplash
Найдена редчайшая четвероногая курица
Фото: William Moreland / Unsplash

Необычный четвероногий цыпленок вылупился в индонезийском селе Таратак, провинция Западная Суматра. Птица не пользуется лишними ногами, поэтому они болтаются в районе хвоста. Об этом в интервью Okenews рассказал индонезийский куровод по имени Делиусман (Deliusman).

Четвероногий цыпленок
Четвероногий цыпленок
Фото: okezone.com

"Я очень рад и забочусь о нем, в частности, держу отдельно от других кур, – говорит владелец цыпленка. – Ему уже два месяца, растет нормально".

Смотрите видео: цыпленок неделю живет без головы

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Делиусман отказывается продавать птицу, хотя после публикации ее фотографий в Facebook фермеру предлагали 50 миллионов индонезийских рупий (84 тыс. грн). Однако мужчина уверен – шанс вырастить такого уникального цыпленка выпадает раз в жизни.

Ранее сообщалось, что на одной из ферм в Англии родился ягненок с пятью копытами. Владелица животного не предполагала, что новорожденный зверь выживет, но дала ему кличку Надежда. Кроме этого, в Индии родился теленок с "лицом человека".

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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