Стоматолог обнародовал фото самого длинного человеческого зуба
Мужчина потратил целый год, чтобы зафиксировать рекорд Гиннесса
Во вторник, 29 октября, дантисту Максу Лукасу из немецкого города Оффенбах вручили сертификат Книги рекордов Гиннесса за удаление у человека самого длинного в истории зуба – 3,7 сантиметра. Об этом сообщает информационный портал Deutsche Welle.
Как сообщает издание, в 2018 году к Лукасу обратился за помощью житель города Майнц. Пациент жаловался на острую зубную боль. Стоматолог осмотрел больного и обнаружил у него аномально длинный зуб, который лишь на четверть выглядывал из десны.
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Чтобы зафиксировать рекорд Гиннесса, Макс Лукас потратил год на сбор необходимых документов и проверки зуба. Врач подчеркнул, что выделит в своем кабинете специальное место для сертификата. "Об этом рекорде узнают дантисты по всему миру", – отметил он.
Напомним, международная команда ветеринаров установила золотую коронку тигрице по кличке Кара. Хищник живет на биостанции в городе Масвайлер (Германия).Кроме этого, "Сегодня" показывали, как выглядит мальчик с 526 зубами.
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