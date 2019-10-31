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Стоматолог обнародовал фото самого длинного человеческого зуба

Мужчина потратил целый год, чтобы зафиксировать рекорд Гиннесса

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:44
Стоматолог из Германии удалил самый длинный зуб
Стоматолог из Германии удалил самый длинный зуб
Фото: Depositphotos

Во вторник, 29 октября, дантисту Максу Лукасу из немецкого города Оффенбах вручили сертификат Книги рекордов Гиннесса за удаление у человека самого длинного в истории зуба – 3,7 сантиметра. Об этом сообщает информационный портал Deutsche Welle.

Пациенту удалили самый длинный в истории зуб
Пациенту удалили самый длинный в истории зуб
Фото: guinnessworldrecords.com

Как сообщает издание, в 2018 году к Лукасу обратился за помощью житель города Майнц. Пациент жаловался на острую зубную боль. Стоматолог осмотрел больного и обнаружил у него аномально длинный зуб, который лишь на четверть выглядывал из десны.

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Чтобы зафиксировать рекорд Гиннесса, Макс Лукас потратил год на сбор необходимых документов и проверки зуба. Врач подчеркнул, что выделит в своем кабинете специальное место для сертификата. "Об этом рекорде узнают дантисты по всему миру", – отметил он.

Напомним, международная команда ветеринаров установила золотую коронку тигрице по кличке Кара. Хищник живет на биостанции в городе Масвайлер (Германия).Кроме этого, "Сегодня" показывали, как выглядит мальчик с 526 зубами.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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