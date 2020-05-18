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Стоят 560 тысяч долларов: на фото показали самые дорогие кроссовки

Еще никогда кроссовки не уходили с аукциона за такие деньги, говорят эксперты

Владимир Грисюк
Сегодня, 13:27

Игровые кроссовки легендарного баскетболиста Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкла Джордана проданы за 560 тыс. долларов на знаменитом аукционе Sotheby’s. Еще никогда кроссовки не уходили с аукциона за такие деньги. Предыдущий рекорд принадлежал паре сникеров 1972 года, которые в 2019-м были проданы за 437,5 тыс. долларов. Об этом сообщает Bloomberg.

Кроссовки Майкла Джордана
Кроссовки Майкла Джордана
Фото: Sotheby's

Кроссовки были изготовлены для Джордана в 1985 году в красно-бело-черной цветовой гамме. На каждом – автограф шестикратного чемпиона НБА. По оценкам экспертов, лот мог уйти за 100-150 тыс. долларов. Джорди Геллер, выставивший кроссовки на аукцион, признался, что надеялся сыграть на ажиотаже, вызванном документальным сериалом "Последний танец", героем которого является Джордан.

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Майкл Джордан считается одним из величайших баскетболистов в истории. Он дважды становился олимпийским чемпионом. Спортсмен также шесть раз выигрывал чемпионат Национальной баскетбольной ассоциации.

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