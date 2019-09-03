Странное существо напугало рыбачку: опубликовано видео
Один из пользователей сети подсказал, что это на самом деле офиура
Американка по имени Сара Вассер-Алфорд во время рыбалки у острова Принца Уэльского (Аляска, США) поймала жуткое существо, похожее на сплетение корней или "живой коралл". Об этом сообщает Daily Star.
Как пишет издание, когда рыбачка перевернула находку, то обнаружила у нее жуткие жилы, напоминающие присоску личинки из фильма "Чужой". У существа также есть щупальца-отростки, которые все время шевелятся и извиваются.
Пользователи сети отметили, что существо выглядит действительно жутко. Один из юзеров подсказал, что это на самом деле офиура – необычная морская звезда.
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Ролик Сары Вассер-Алфорд собрал больше одного миллиона просмотров и сотни комментариев.
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