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Странное существо напугало рыбачку: опубликовано видео

Один из пользователей сети подсказал, что это на самом деле офиура

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:24
Рыбаки в США поймали странное существо Фото: facebook.com/sarah.vasseralford
Рыбаки в США поймали странное существо
Фото: facebook.com/sarah.vasseralford

Американка по имени Сара Вассер-Алфорд во время рыбалки у острова Принца Уэльского (Аляска, США) поймала жуткое существо, похожее на сплетение корней или "живой коралл". Об этом сообщает Daily Star.

Как пишет издание, когда рыбачка перевернула находку, то обнаружила у нее жуткие жилы, напоминающие присоску личинки из фильма "Чужой". У существа также есть щупальца-отростки, которые все время шевелятся и извиваются.

Пользователи сети отметили, что существо выглядит действительно жутко. Один из юзеров подсказал, что это на самом деле офиура – необычная морская звезда.

Смотрите видео: неизвестное существо перебило поголовье кроликов в Харьковской области

Ролик Сары Вассер-Алфорд собрал больше одного миллиона просмотров и сотни комментариев.

Ранее "Сегодня" писали о том, как в британском Национальном заповеднике Гибралтар-Пойнт местная жительница во время прогулки с собакой обнаружила на пляже в Линкольншире неопознанный череп с крупным красным пятном без глазниц. Кроме этого, фермер из США недавно выловил загадочное существо.

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