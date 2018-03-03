Странное явление увидели в небе над США: появилось видео

Сегодня, 06:52

Необычную запись показали в эфире утреннего шоу 

Говорят, что это стая чаек. Фото: pixabay
Говорят, что это стая чаек. Фото: pixabay

Ролик, в котором появляются странные огоньки над американским городом, показали в эфире утреннего шоу. В итоге эта запись стала предметом дискуссий интернет-пользователей.

Ранее сайт "Сегодня" писал, что бразильцы увидели солнце с двумя кольцами: появилось видео.

В эфире утреннего шоу телеканала Fox 6 показали видео, в котором появляются странные огоньки. Странное зрелище было снято над американским городом Милуоки. Ведущие, а также многие пользователи, заподозрили в огоньках инопланетян, пишет The Mashable.

Видео за несколько дней собрало почти миллион просмотров на YouTube-канале woah11ify.

Позднее запись эфира опубликовали на Reddit, где она стала предметом активного обсуждения.

В итоге все сомнения развеяли представители команды UFO of Interest, которые выявляют мистификации и заговоры о пришельцах. Они заявили, что за инопланетян зрители приняли обычную стаю чаек.

Напомним, жители Донбасса увидели в небе странное явлениеСогласно народным приметам, появление радуги зимой предвещает морозы и снег.  Эти народные наблюдения имеют под собой вполне научное объяснение. Гало появляется на небе по трем причинам: при безоблачном небе, низкой температуре и высокой влажности. Эти факторы как раз совпадают при смене погоды, а также при приближении снежного бурана или сильных морозов.

Также мы писали, что в Австралии удалось снять на видео редкое природное явление, которое называют паутинной молнией.
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