Странное явление в небе напугало жителей Внутренней Монголии: видео

Для появления этого феномена требуется температура около 20 градусов по Цельсию ниже нуля

Паргелий напугал жителей Внутренней Монголии Фото: Pixabay

Жители китайской Внутренней Монголии наблюдали "пять солнц" на рассвете. Это явление называется паргелий – разновидность солнечного гало. Редкая оптическая иллюзия возникает, когда лучи солнца проходят через взвесь плоских шестиугольных кристаллов льда в небе. Для появления феномена требуется температура около 20 градусов по Цельсию ниже нуля. Об этом сообщает издание NDTV.

"Какое захватывающее зрелище! Пять солнц сияют в небе над Внутренней Монголией", – отметили в описании к видео китайские СМИ.

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Публикация стала вирусной. Феномен поразил пользователей соцсетей. "Мне стало не по себе", "Ого, а что это?", "Ничего себе, не могу поверить своим глазам", – пишут юзеры.

Напомним, над морем в Новом Орлеане повисло огромное облако в форме трубы. Кроме этого, "Сегодня" писали, как жители Южной Швеции оказались свидетелями редкого атмосферного явления – валового облака, или так называемого грозового воротника.

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