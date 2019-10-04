Странное явление в небе увидели жители Чили: фото и видео

Астроном из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики отбросил версию про космический мусор

Семь "огненных шаров" упали с неба в городе Далкауэ, который находится на чилийском острове Чилоэ. Странное явление вызвало пожары в точках приземления. Огонь быстро потушили пожарные-добровольцы. Об этом сообщает сайт Live Science.

Чилийский астроном и астрофизик Хосе Маза сообщил, что огненные объекты могли быть либо метеоритами, либо космическим мусором, отделившимся от ракет или спутников. 26 сентября астроном Джонатан Макдауэлл из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики отбросил версию про космический мусор, предположив, что скорее всего огненные шары были метеоритами.

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Однако уже через два дня, 28 сентября, геологи опубликовали официальные результаты: ни на одном из семи участков не было обнаружено следов метеорита. Ученые будут проводить более подробный анализ почвы, собранной с опаленных участков. Результаты будут опубликованы в конце этого месяца.

Кроме этого, мы писали, что жители Донбасса увидели в небе странное явление. Также мы сообщали, что в Австралии удалось снять на видео редкое природное явление, которое называют паутинной молнией.

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