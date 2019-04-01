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Странный танец невесты попал на видео и рассмешил сеть

От радости девушка так и не ответила на предложение жениха

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:25
Невеста рассмешила сеть странным танцем
Невеста рассмешила сеть странным танцем
Фото: Pixabay

В нигерийском городе Лагос девушка пустилась в пляс после предложения руки и сердца. Видео, снятое очевидцем, опубликовало издание Daily Mail.

Молодой человек подошел сзади, когда она с кем-то разговаривала, встал на колено и достал обручальное кольцо. Повернувшись, девушка увидела его, но не сразу осознала, что происходит.

От удивления она остолбенела на несколько мгновений, а потом принялась подпрыгивать и танцевать. За ней с улыбкой наблюдали оказавшиеся рядом люди. Издание отмечает, что от радости девушка так и не ответила на предложение.

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