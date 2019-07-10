Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Страшная кукла Барби": женщина ужаснула сеть внешностью после пластики

Жительница Нидерландов потратила на пластическую хирургию 3,7 миллиона гривен

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:57
Констанция Димола сделала пять пластических операций
Констанция Димола сделала пять пластических операций
Фото: facebook.com/coco.dimola

40-летняя Констанция Димола из Амстердама (Нидерланды) пережила пять пластических операций: она изменила форму глаз, увеличила губы и грудь, сделала липосакцию лодыжек, контурирование лица, а также коррекцию носа. Все это обошлось женщине в 117 тысяч фунтов стерлингов (3,7 млн грн), сообщает таблоид The Sun.

Смотрите видео: живая "кукла Барби" шокировала сеть нереальной худобой

"Когда мне было пять лет, я смотрела на свою куклу Барби и хотела быть похожей на нее", – рассказывает любительница пластики.

Констанция Димола
Фото: facebook.com/coco.dimola
Констанция Димола
Фото: facebook.com/coco.dimola
Констанция Димола
Фото: facebook.com/coco.dimola
Констанция Димола
Фото: facebook.com/coco.dimola
Констанция Димола
Фото: facebook.com/coco.dimola
1/5

По словам Димолы, прохожие на улице осуждают ее внешний вид. Блондинка вспоминает, как однажды к ней подошла незнакомка и назвала ее монстром. "Когда я хожу по магазинам, люди издеваются надо мной. Они обзывают меня "уродливой", "отвратительной", "страшной" и другими неприятными словами, – утверждает она. – Но главное, что меня саму все устраивает. Остальное не имеет значения".

Читайте также
19-летняя девушка решила стать клоном Анджелины Джоли, а получился ходячий мертвец

Жительница Амстердама считает, что добилась идеальной внешности для привлечения мужского внимания: тонкая талия, пышные губы и огромная грудь. Она дополняет свой неординарный образ Барби длинными акриловыми ногтями, татуировками на теле и вызывающей одеждой.

Напомним, как девушек не пустили в самолет из-за пластических операций.Кроме этого, мы писали о китаянке, которая сделала 30 "пластик" ради бойфренда и осталась одна.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Самая старая Барби в Британии сделала 105-ю пластическую операцию Британка сделала 105 пластических операций Пластическая операция для известной певицы стала целым испытанием: фото Известная телеведущая показала результат неудачной пластики: фото
красота видео Нидерланды пластическая операция внешность
Реклама

Новости партнеров

Чем лечить укусы комаров: 5 проверенных народных средств
Чем лечить укусы комаров: 5 проверенных народных средств
Вакуум живота: как накачать пресс за пару минут в день?
Вакуум живота: как накачать пресс за пару минут в день?
Пока, столица: Наталья Могилевская переехала жить в Харьков
Пока, столица: Наталья Могилевская переехала жить в Харьков
Она ли это? Софию Ротару не узнали на новом фото
Она ли это? Софию Ротару не узнали на новом фото

Популярные статьи

Вчера, 18:21Travel

Atlas Weekend 2019: сегодня бесплатный день, кто будет выступать и как добраться

Вчера, 12:00Шоу-бизнес

Святослав Вакарчук впервые за долгое время показал свою жену Лялю Фонарёву

Вчера, 10:54Fun

Невеста шокировала "неудачным мини-платьем" на свадьбе

Вчера, 09:02Шоу-бизнес

Редкий кадр: Альбина Джанабаева показала сына от Валерия Меладзе

Вчера, 08:15Fun

Бывший участник шоу "Холостяк" публично поджег себя: видео

Вчера, 08:09Wellness

Магнитная буря придет на Землю в ближайшие сутки

8 июляШоу-бизнес

Алина Гросу призналась, какой подарок получила на свадьбу от родителей

8 июляFun

8 июля: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

8 июляFood

Тертый пирог с абрикосами: простой рецепт домашней выпечки

8 июляШоу-бизнес

Зианджа сменила имидж и вернулась в Instagram: фото

7 июляШоу-бизнес

Виталий Козловский признался, какой будет его свадьба

7 июляEvents

Гороскоп на завтра по картам Таро для всех знаков зодиака

7 июляШоу-бизнес

Лолита Милявская выступила в оккупированном Донецке: реакция сети

7 июляШоу-бизнес

"Ничего с этим сделать не могу": Ирина Билык о любви к Диме Коляденко

7 июляТехно

Астрономы получили мощный сигнал из далекого космоса: что это было

7 июляFun

7 июля: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Новости партнеров

Что родители Алины Гросу подарили ей на свадьбу?
Что родители Алины Гросу подарили ей на свадьбу?
10 причин почему жить одному — здорово
10 причин почему жить одному — здорово
Кэтрин Зета-Джонс и ее 16-летняя дочь посетили показ Fendi
Кэтрин Зета-Джонс и ее 16-летняя дочь посетили показ Fendi
"Основной инстинкт": страсть, которая убивает
Слава Каминская и ее муж впервые прокомментировали развод
Слава Каминская и ее муж впервые прокомментировали развод
Елена Кравец показала подросших двойняшек
Елена Кравец показала подросших двойняшек
Салат-заливное: смотрится просто шикарно
Салат-заливное: смотрится просто шикарно
Как быстро убрать живот: 14 супер-способов
Как быстро убрать живот: 14 супер-способов
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь