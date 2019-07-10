"Страшная кукла Барби": женщина ужаснула сеть внешностью после пластики

Жительница Нидерландов потратила на пластическую хирургию 3,7 миллиона гривен

Констанция Димола сделала пять пластических операций Фото: facebook.com/coco.dimola

40-летняя Констанция Димола из Амстердама (Нидерланды) пережила пять пластических операций: она изменила форму глаз, увеличила губы и грудь, сделала липосакцию лодыжек, контурирование лица, а также коррекцию носа. Все это обошлось женщине в 117 тысяч фунтов стерлингов (3,7 млн грн), сообщает таблоид The Sun.

Смотрите видео: живая "кукла Барби" шокировала сеть нереальной худобой

"Когда мне было пять лет, я смотрела на свою куклу Барби и хотела быть похожей на нее", – рассказывает любительница пластики.

Констанция Димола Фото: facebook.com/coco.dimola Констанция Димола Фото: facebook.com/coco.dimola Констанция Димола Фото: facebook.com/coco.dimola Констанция Димола Фото: facebook.com/coco.dimola Констанция Димола Фото: facebook.com/coco.dimola 1/5

По словам Димолы, прохожие на улице осуждают ее внешний вид. Блондинка вспоминает, как однажды к ней подошла незнакомка и назвала ее монстром. "Когда я хожу по магазинам, люди издеваются надо мной. Они обзывают меня "уродливой", "отвратительной", "страшной" и другими неприятными словами, – утверждает она. – Но главное, что меня саму все устраивает. Остальное не имеет значения".

Жительница Амстердама считает, что добилась идеальной внешности для привлечения мужского внимания: тонкая талия, пышные губы и огромная грудь. Она дополняет свой неординарный образ Барби длинными акриловыми ногтями, татуировками на теле и вызывающей одеждой.

Напомним, как девушек не пустили в самолет из-за пластических операций.Кроме этого, мы писали о китаянке, которая сделала 30 "пластик" ради бойфренда и осталась одна.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram