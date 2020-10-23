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Страшно красиво! 10 лучших масок на "коронавирусный" Хэллоуин в 2020 году

Сегодня, 15:17

Даже в условиях пандемии COVID-19 есть способ выделиться из толпы

31 октября будем отмечать Хэллоуин – один из самых "жутких" праздников в году. В условиях пандемии коронавируса и карантина, конечно, вариантов для развлечений и веселого времяпровождения будет заметно меньше. Однако даже в этих условиях есть способ выделиться из толпы, поднять окружающим настроение и при этом защитить себя от коронавируса.

Посмотрите нашу подборку из 10 масок на Хэллоуин во время карантина.

1. Маска Leg Avenue со стразами

Хотите шикарно выглядеть на Хэллоуин? Тогда обратите внимание на эту шелковистую маску для лица, украшенную паутиной из разноцветных страз.

Фото: Amazon

2. Маска с черепом

Есть несколько вариантов дизайна с изображением черепа на черном фоне. Рисунки напечатаны на 3D-принтере.

Фото: Amazon

3. Маска "фокус-покус"

Маски с изображениями губ каждой из трех сестер Сандерсон из культового фильма Disney о Хэллоуине – "Фокус-покус" (1993).

Фото: Amazon

4. Маска Sojourner с банданами

Можно выбрать рисунки: инопланетянина, вампира, страшного клоуна.

Фото: Amazon

5. Маска маньяка-убийцы Джейсона Вурхиза

Маска имитирует стиль Джейсона Вурхиза, маньяка-убийцы, известного своими кровавыми расправами над жертвами в фильме "Пятница 13".

Фото: Redbubble

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6. Маска-улыбка короля-тыквы

Тыква с прорезями в виде глаз и щербатой улыбки стала символом праздника Дня всех святых. Смотрится очень круто!

Фото: Redbubble

7. Маски с подсветкой

Маска светится в темноте благодаря двум батарейкам AA (не входят в комплект) – они заправляются в ткань.

Фото: Amazon

8. Цветочная маска-скелет

Эта маска Masksup может отфильтровывать частицы размером до 2,5 мкм, одновременно блокирует попадание пыли, плесени и других микроскопических веществ.

Фото: Redbubble

9. Многоразовые маски в стиле Джека-фонаря

Набор из трех хлопковых масок многоразового использования поможет вам "превратиться" в Джека-фонаря, вампира или вурдалака.

Фото: Amazon

10. Маска с символами Хэллоуина

Оригинальные ярко-оранжевые маски, украшенные жуткими символами Хэллоуина, дополнят ваш образ!

Фото: Amazon

Напомним, ранее Сегодня.Lifestyle собрали для вас самые необычные и оригинальные костюмы на Хэллоуин. Среди них вы найдете что-то интересное и для себя.

Смотрите видео: как украинские звезды относятся к Хэллоуину

Также рассказывали, как украсить комнату на Хэллоуин: интересные идеи декора с фото.

Все подробности в спецтеме Halloween-2020

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Источник: Сегодня
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