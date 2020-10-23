Страшно красиво! 10 лучших масок на "коронавирусный" Хэллоуин в 2020 году
Даже в условиях пандемии COVID-19 есть способ выделиться из толпы
31 октября будем отмечать Хэллоуин – один из самых "жутких" праздников в году. В условиях пандемии коронавируса и карантина, конечно, вариантов для развлечений и веселого времяпровождения будет заметно меньше. Однако даже в этих условиях есть способ выделиться из толпы, поднять окружающим настроение и при этом защитить себя от коронавируса.
Посмотрите нашу подборку из 10 масок на Хэллоуин во время карантина.
Хотите шикарно выглядеть на Хэллоуин? Тогда обратите внимание на эту шелковистую маску для лица, украшенную паутиной из разноцветных страз.
Есть несколько вариантов дизайна с изображением черепа на черном фоне. Рисунки напечатаны на 3D-принтере.
Маски с изображениями губ каждой из трех сестер Сандерсон из культового фильма Disney о Хэллоуине – "Фокус-покус" (1993).
Можно выбрать рисунки: инопланетянина, вампира, страшного клоуна.
Маска имитирует стиль Джейсона Вурхиза, маньяка-убийцы, известного своими кровавыми расправами над жертвами в фильме "Пятница 13".
Тыква с прорезями в виде глаз и щербатой улыбки стала символом праздника Дня всех святых. Смотрится очень круто!
Маска светится в темноте благодаря двум батарейкам AA (не входят в комплект) – они заправляются в ткань.
Эта маска Masksup может отфильтровывать частицы размером до 2,5 мкм, одновременно блокирует попадание пыли, плесени и других микроскопических веществ.
Набор из трех хлопковых масок многоразового использования поможет вам "превратиться" в Джека-фонаря, вампира или вурдалака.
Оригинальные ярко-оранжевые маски, украшенные жуткими символами Хэллоуина, дополнят ваш образ!
Напомним, ранее Сегодня.Lifestyle собрали для вас самые необычные и оригинальные костюмы на Хэллоуин. Среди них вы найдете что-то интересное и для себя.
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Все подробности в спецтеме Halloween-2020
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