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Страстная неделя 2019: что можно и нельзя делать

Сегодня началась Страстная неделя 2019: узнайте главные традиции и запреты Великой недели

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:13
Страстная неделя 2019
Страстная неделя 2019
Фото: Pixabay

Сегодня, 22 апреля, началась Страстная неделя 2019 года, последняя неделя Великого поста. Продлится Страстная неделя до субботы, 27 апреля. Почему так называется этот период, чему посвящен каждый день, что категорически нельзя делать в Страстную неделю, а что можно делать по дням Страстной седмицы, узнайте в нашей статье.

Страстная неделя: почему так называется

Великая или Страстная неделя посвящена воспоминаниям о последних днях земной жизни Иисуса Христа, а также страстям, т.е. физическим и духовным страданиям, которые ему пришлось пережить в это время. Каждый день Страстной недели имеет особое значение, в каждый из них в храмах проводятся службы, посвященные различным сюжетам Евангелие.

Страстная неделя по дням

  • Великий понедельник известен рассказом о проклятии Христом бесплодной смоковницы, а также чтится память ветхозаветного патриарха Иосифа, проданного братьями в Египет.
  • Великий вторник – это день, когда Христос обличил фарисеев и книжников, а также рассказал ученикам несколько притч: о десяти девах, о талантах, о дани кесарю, о воскресении мертвых, а также о Страшном суде и кончине мира.
  • Великая среда стала переломным моментом, когда Иуда решил предать своего Учителя за 30 сребреников, а грешница помазала Христа драгоценным миром, готовя Его к погребению.
  • Великий Чистый четверг посвящен четырем значимым событиям: Тайной вечере, Омовению Христом ног ученикам, молитве в Гефсиманском саду и предательству Иуды.
  • Великая пятница, известная также как Страстная пятница. Это самый скорбный день не только во время Великого поста, но и вообще во всем церковном году, поскольку это день суда, казни, распятия и крестной смерти Иисуса Христа.
  • Великая суббота посвящена погребению Иисуса Христа, нахождению Его тела во Гробе, сошествию Его души в ад и возвещению пребывавшим там грешникам победы над смертью, а также освящению пасхальной еды и схождению благодатного огня.

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Страстная неделя: что можно делать

На Страстной неделе полным ходом идет подготовка к светлому празднику Пасхи. В это время, с понедельника по четверг, согласно народным приметам, лучше всего уделить время уборке в доме и на приусадебном участке, покраске, побелке, косметическому ремонту, приведению в порядок одежды и предметов обихода, очищению тела и души, а также посещению храмов и чтению молитв.

Что нельзя делать в Страстную пятницу: в этот скорбный день следует отказаться от любой работы по дому, посвятив день покаянию, молитвам, благотворительности и размышлениям о жизни.

В субботу можно продолжить подготовку к Пасхе, выпекая куличи, готовя паски и расписывая пасхальные крашенки. Многие верующие вечером в субботу идут на всенощную службу и святят пасхальные корзинки.

Читайте: что нужно и не нужно класть в пасхальную корзинку 2019 для освящения.

Страстная неделя: что можно есть во время Великого поста

Согласно церковному уставу, во время в Страстную неделю, нельзя есть скоромную пищу, кроме того в этот период пост усиливается, и от верующих требуется особая строгость в соблюдении поста.

В понедельник, вторник, среду, четверг, а также субботу можно есть один раз в день – вечером. Разрешено сухоядение, холодная сырая пища без растительного масла и без горячих вареных блюд. Вы можете включить в свой рацион черный хлеб, овощи, зелень, фрукты, сухофрукты, орехи, семечки, морскую капусту, фруктовые и овощные соки, воду.

В Страстную пятницу 26 апреля, постящимся следует полностью отказаться от пищи или же не есть до момента выноса плащаницы. После этого можно съесть лишь черный хлеб и воду.

28 апреля, в воскресенье, когда заканчивается страстная неделя, наступает светлый праздник Пасхи. В этот день разрешено разговение и употребление скоромной пищи.

Ранее мы рассказывали, как сделать поделки на Пасху своими руками.

Смотрите видео о том, как делать писанки:

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