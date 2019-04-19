Страстная пятница 2019: что нужно делать в этот день

Как правильно провести Страстную пятницу 2019 согласно народным традициям

Страстная пятница Фото: Pixabay

Страстная пятница в 2019 году наступит 26 апреля. Это один из самых скорбных дней в церковном календаре. Как правильно себя вести и что нужно делать в Страстную пятницу, чтобы соблюсти народные и церковные традиции, читайте в нашей статье.

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Страстная пятница: главные традиции дня

Посетите храм в Страстную пятницу, помолитесь. В церквях на утрене в этот день зачитываются Двенадцать Евангелий, которые в хронологическом порядке повествуют о событиях Страстной пятницы. Этот день должен пройти в раздумьях о собственной жизни, в размышлениях о страдании и смерти Иисуса Христа.

В страстную пятницу положен самый строгий пост, нужно воздерживаться от принятия пищи до самого вечера, пока в церкви не совершат ритуал вынесения плащаницы Христа. Но и после разрешен только хлеб и вода.

Если вы выдержите жажду в Страстную пятницу, то никакое питье не принесет вам вреда целый год.

Согласно народным приметам, если после пятничного богослужения принести в дом двенадцать горящих свечей, с которыми вы выстояли службу, и оставить их догорать – это принесет достаток вашей семье.

Кормящим матерям рекомендуется в Страстную пятницу отлучить младенца от груди, тогда ребенок будет расти сильным и здоровым.

Уделите время в этот день для помощи нуждающимся, подайте милостыню, проявите милосердие. Также можно собрать одежду и вещи, которые вам не нужны, и отдать нищим.

Откажитесь в Страстную пятницу от серьезной и грязной домашней работы, проведите день тихо и спокойно, без увеселительных мероприятий. Подготовка к Пасхе не запрещена, но и нежелательна.

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