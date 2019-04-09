Страстная пятница 2019: дата, история и традиции дня

Когда будет Страстная пятница в 2019 году, какое значение и традиции имеет этот день

Страстная пятница Фото: Pixabay

Страстная пятница – самый скорбный и печальный день в православном календаре. В этот период вспоминаются события, которые происходили более двух тысяч лет назад и непосредственно связаны с последними днями земной жизни Иисуса Христа, его распятием и казнью.

Когда наступит Страстная пятница в 2019 году, какая история и традиции этого дня, узнайте в нашей статье.

Когда Страстная пятница в 2019 году

Страстная пятница ежегодно выпадает на разные дни и не имеет фиксированной даты. Дело в том, что Великая пятница непосредственно зависит от Пасхи, наступая ровно за три дня до нее. Поскольку Пасха 2019 отмечается 28 апреля, то Страстная пятница приходится на 26-е число.

А вот Страстная седмица, последняя неделя Великого поста в 2019 году, продлится с 22 по 27 апреля, завершаясь празднованием Воскресения Господня.

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История Страстной пятницы

Этот день назван в честь воспоминаний о Страстях Христовых, т.е. тех мучениях, которые Иисусу Христу довелось пережить в последние дни земной жизни, будучи еще человеком до своего Божественного воплощения.

В Страстную пятницу Иисус был передан суду после предательства одним из своих учеников, Иудой Искариотом. За учения и проповеди перед народом Он был схвачен и осужден, а затем предан казни через распятие на кресте. Так обычно казнили лишь воров и разбойников.

В этот же день произошла и сама казнь Иисуса Христа на горе Голгофе. После Его крестной смерти тело сняли с креста его ученики и погребли в скале, откуда на третий день Иисус чудесным образом исчезнет и вернется уже после своего Воскресения.

Таким образом, в Страстная пятница – это день, когда свершилась казнь Сына Божия, который согласно предсказаниям Ветхого Завета, пришел на землю, чтобы пожертвовать своей жизнью ради людей, искупив их грехи.

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Страстная пятница: традиции дня

В храмах на утрене в этот день священники последовательно зачитывают Двенадцать Евангелий – двенадцать отрывков, которые в хронологическом порядке повествуют о событиях Страстной пятницы. Также в этот день не совершают литургию. На вечерне поют особый канон "О распятии Господа" и выносят плащаницу.

В этот день принято соблюдать традиции, дошедшие до нас с давних времен. В страстную пятницу положен самый строгий пост, и нельзя есть до самого вечера, пока в церкви не совершат ритуал вынесения плащаницы Христа.

В память о событиях Страстной пятницы, согласно церковным канонам до сих пор все пятницы в году (за исключением праздничных сплошных седмиц) считается постными днями, когда существуют определенные запреты в пище.

Также много ограничений накладывается на домашнюю работу: в Страстную пятницу нельзя заниматься грязной и серьезной работой, шить, стирать, убирать, строить, а также сажать, копать и протыкать землю кольями.

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