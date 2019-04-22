Страстная пятница 2019: стихи, картинки и открытки

"Сегодня" собрали лучшие пожелания со Страстной пятницей 2019

Страстную пятницу отмечают за три дня до Пасхи Фото: Pixabay

Страстная пятница в 2019 году приходится на 26 апреля. Это самый скорбный день седмицы, когда православные христиане вспоминают о суде, распятии и смерти Спасителя на кресте. 26 апреля нужно полностью воздержаться от пищи, кроме этого нельзя ничего делать по дому, петь, танцевать, слушать музыку.

Открытка со Страстной пятницей 2019 Фото: forumsmile

"Сегодня" подготовили лучшие пожелания со Страстной пятницей 2019: картинки, открытки, а также красивые стихи и смс-сообщения. Также мы собрали для вас самые красивые стихи с Пасхой 2019.

Страстная пятница 2019: лучшие пожелания в стихах

***

Наступила страстная неделя.

В эту пятницу помнить должны,

Как однажды, себя не жалея

Он погиб за все наши грехи.

Открытка со Страстной пятницей 2019 Фото: forumsmile

Мы достойно должны прожить жизни,

Каждый день благодарно встречать,

Отгонять все ужасные мысли

И стараться друзьям помогать.

***

Лишь сердце имеющий может понять,

Прочувствовать скорбь по утрате.

Мучения сына душой разделять

Все станут — и сестры, и братья.

Открытка со Страстной пятницей 2019 Фото: forumsmile

Страстная неделя, и в пятничный день

Открыты все двери в соборах.

На лицах пришедших раскаяний тень...

Но нет в глазах бога укора.

***

В эту страшную неделю

Оглянуться не успели,

Как Христа уже распяли,

И с креста поспешно сняли.

В сей же день мы вспоминаем

И с молитвой почитаем

Смерть великую Христа

И священные места.

Открытка со Страстной пятницей 2019 Фото: forumsmile

Триедин отец, сын, дух,

Человеческий пастух,

Чтим его мы воскрешенье,

И святое вспоможенье.

***

Этот день у нас не для веселья,

Не для смеха, не для радостных утех.

День-предшественник святого воскресенья

Не для радостных потех.

Этот день — спасителя распятья,

День, когда окутав ложью быль,

Лжец наслал свои проклятья,

Вместо сердца у него лишь пыль.

Открытка со Страстной пятницей 2019 Фото: forumsmile

В этот день скорбим мы от утраты,

Иисуса в памяти мы чтим,

Стал монетой он расплаты

За грехи не связанные с ним.

***

Со страстной пятницей поздравить

В особый этот день спешу,

Пусть строгий пост и воздержание

Вам будут нынче по плечу.

Склоните голову в молитве,

Простите боль былых обид,

Чтоб пусть к добру и очищению

Для душ болящих был открыт.

***

Со Страстной пятницей сегодня

Вас поздравляю от души,

Умерьте все свои волнения,

Побудьте с мыслями в тиши.

Желаю душу вам очистить

От всех волнений и обид,

Пусть к празднику добра и счастья

Вам будет славный путь открыт.

Открытка со Страстной пятницей 2019 Фото: forumsmile

***

Сегодня день борьбы со страстями

И по-особому строг пост,

Желаю, чтобы просветление

Вам этот страстный день принес.

Пусть эта Пятница поможет

Великий смысл вам постичь,

Молитва от души поможет

Вам просветления достичь.

***

Пятница Страстная,

Очень важный день.

День для сострадания,

Осознания ступень!

Вам я пожелаю

Вспомнить о Христе,

О его страданиях

В теле и душе!

Пусть поплачет сердце,

И очистится душа!

Берегите жизнь свою,

Она так хороша!

Ранее мы рассказывали, что нельзя делать в Страстную пятницу.

Смотрите видео о том, как делать писанки:

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