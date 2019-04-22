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Страстная пятница 2019: стихи, картинки и открытки

"Сегодня" собрали лучшие пожелания со Страстной пятницей 2019

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:41
Страстную пятницу отмечают за три дня до Пасхи
Страстную пятницу отмечают за три дня до Пасхи
Фото: Pixabay

Страстная пятница в 2019 году приходится на 26 апреля. Это самый скорбный день седмицы, когда православные христиане вспоминают о суде, распятии и смерти Спасителя на кресте. 26 апреля нужно полностью воздержаться от пищи, кроме этого нельзя ничего делать по дому, петь, танцевать, слушать музыку. 

Открытка со Страстной пятницей 2019
Открытка со Страстной пятницей 2019
Фото: forumsmile

"Сегодня" подготовили лучшие пожелания со Страстной пятницей 2019: картинки, открытки, а также красивые стихи и смс-сообщения. Также мы собрали для вас самые красивые стихи с Пасхой 2019

Страстная пятница 2019: лучшие пожелания в стихах

***
Наступила страстная неделя.
В эту пятницу помнить должны,
Как однажды, себя не жалея
Он погиб за все наши грехи.

Открытка со Страстной пятницей 2019
Открытка со Страстной пятницей 2019
Фото: forumsmile

Мы достойно должны прожить жизни,
Каждый день благодарно встречать,
Отгонять все ужасные мысли
И стараться друзьям помогать.

***
Лишь сердце имеющий может понять,
Прочувствовать скорбь по утрате.
Мучения сына душой разделять
Все станут — и сестры, и братья.

Открытка со Страстной пятницей 2019
Открытка со Страстной пятницей 2019
Фото: forumsmile

Страстная неделя, и в пятничный день
Открыты все двери в соборах.
На лицах пришедших раскаяний тень...
Но нет в глазах бога укора.

***
В эту страшную неделю
Оглянуться не успели,
Как Христа уже распяли,
И с креста поспешно сняли.

В сей же день мы вспоминаем
И с молитвой почитаем
Смерть великую Христа
И священные места.

Открытка со Страстной пятницей 2019
Открытка со Страстной пятницей 2019
Фото: forumsmile

Триедин отец, сын, дух,
Человеческий пастух,
Чтим его мы воскрешенье,
И святое вспоможенье.

***
Этот день у нас не для веселья,
Не для смеха, не для радостных утех.
День-предшественник святого воскресенья
Не для радостных потех.

Этот день — спасителя распятья,
День, когда окутав ложью быль,
Лжец наслал свои проклятья,
Вместо сердца у него лишь пыль.

Открытка со Страстной пятницей 2019
Открытка со Страстной пятницей 2019
Фото: forumsmile

В этот день скорбим мы от утраты,
Иисуса в памяти мы чтим,
Стал монетой он расплаты
За грехи не связанные с ним.

***
Со страстной пятницей поздравить
В особый этот день спешу,
Пусть строгий пост и воздержание
Вам будут нынче по плечу.

Склоните голову в молитве,
Простите боль былых обид,
Чтоб пусть к добру и очищению
Для душ болящих был открыт.

***
Со Страстной пятницей сегодня
Вас поздравляю от души,
Умерьте все свои волнения,
Побудьте с мыслями в тиши.

Желаю душу вам очистить
От всех волнений и обид,
Пусть к празднику добра и счастья
Вам будет славный путь открыт.

Открытка со Страстной пятницей 2019
Открытка со Страстной пятницей 2019
Фото: forumsmile

***
Сегодня день борьбы со страстями
И по-особому строг пост,
Желаю, чтобы просветление
Вам этот страстный день принес.

Пусть эта Пятница поможет
Великий смысл вам постичь,
Молитва от души поможет
Вам просветления достичь.

***
Пятница Страстная,
Очень важный день.
День для сострадания,
Осознания ступень!

Вам я пожелаю
Вспомнить о Христе,
О его страданиях
В теле и душе!

Пусть поплачет сердце,
И очистится душа!
Берегите жизнь свою,
Она так хороша!

Ранее мы рассказывали, что нельзя делать в Страстную пятницу.

Смотрите видео о том, как делать писанки:

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Источник: Сегодня
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