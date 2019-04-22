Страстная пятница 2019: стихи, картинки и открытки
"Сегодня" собрали лучшие пожелания со Страстной пятницей 2019
Страстная пятница в 2019 году приходится на 26 апреля. Это самый скорбный день седмицы, когда православные христиане вспоминают о суде, распятии и смерти Спасителя на кресте. 26 апреля нужно полностью воздержаться от пищи, кроме этого нельзя ничего делать по дому, петь, танцевать, слушать музыку.
"Сегодня" подготовили лучшие пожелания со Страстной пятницей 2019: картинки, открытки, а также красивые стихи и смс-сообщения. Также мы собрали для вас самые красивые стихи с Пасхой 2019.
Страстная пятница 2019: лучшие пожелания в стихах
***
Наступила страстная неделя.
В эту пятницу помнить должны,
Как однажды, себя не жалея
Он погиб за все наши грехи.
Мы достойно должны прожить жизни,
Каждый день благодарно встречать,
Отгонять все ужасные мысли
И стараться друзьям помогать.
***
Лишь сердце имеющий может понять,
Прочувствовать скорбь по утрате.
Мучения сына душой разделять
Все станут — и сестры, и братья.
Страстная неделя, и в пятничный день
Открыты все двери в соборах.
На лицах пришедших раскаяний тень...
Но нет в глазах бога укора.
***
В эту страшную неделю
Оглянуться не успели,
Как Христа уже распяли,
И с креста поспешно сняли.
В сей же день мы вспоминаем
И с молитвой почитаем
Смерть великую Христа
И священные места.
Триедин отец, сын, дух,
Человеческий пастух,
Чтим его мы воскрешенье,
И святое вспоможенье.
***
Этот день у нас не для веселья,
Не для смеха, не для радостных утех.
День-предшественник святого воскресенья
Не для радостных потех.
Этот день — спасителя распятья,
День, когда окутав ложью быль,
Лжец наслал свои проклятья,
Вместо сердца у него лишь пыль.
В этот день скорбим мы от утраты,
Иисуса в памяти мы чтим,
Стал монетой он расплаты
За грехи не связанные с ним.
***
Со страстной пятницей поздравить
В особый этот день спешу,
Пусть строгий пост и воздержание
Вам будут нынче по плечу.
Склоните голову в молитве,
Простите боль былых обид,
Чтоб пусть к добру и очищению
Для душ болящих был открыт.
***
Со Страстной пятницей сегодня
Вас поздравляю от души,
Умерьте все свои волнения,
Побудьте с мыслями в тиши.
Желаю душу вам очистить
От всех волнений и обид,
Пусть к празднику добра и счастья
Вам будет славный путь открыт.
***
Сегодня день борьбы со страстями
И по-особому строг пост,
Желаю, чтобы просветление
Вам этот страстный день принес.
Пусть эта Пятница поможет
Великий смысл вам постичь,
Молитва от души поможет
Вам просветления достичь.
***
Пятница Страстная,
Очень важный день.
День для сострадания,
Осознания ступень!
Вам я пожелаю
Вспомнить о Христе,
О его страданиях
В теле и душе!
Пусть поплачет сердце,
И очистится душа!
Берегите жизнь свою,
Она так хороша!
Ранее мы рассказывали, что нельзя делать в Страстную пятницу.
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