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Страстная пятница: традиции и обряды праздника

В Страстную пятницу не принято петь, гулять и веселиться – считается, что человек, веселившийся в Великую пятницу, весь год проплачет

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:04
26 апреля - Страстная пятница
26 апреля - Страстная пятница
Фото: Pixabay

Страстная пятница в 2019 году припадает на 26 апреля. Этот день посвящен воспоминанию о распятии и смерти Иисуса Христа. В православных церквях на утренней службе читаются 12 Евангелий Святых Страстей Христовых, а на вечерней - выносится плащаница и поется Канон о распятии Господа и "На плач Пресвятой Богородицы".

Плащаница – это плат, на котором изображен в полный рост Господь Иисус Христос, лежащий во гробе. После выноса Плащаницу устанавливают на специальном возвышении в центре храма. Ее принято умащать благовониями и украшать цветами в память о том, как жены-мироносицы помазали благовониями тело погребенного Христа.  

В Страстную пятницу не совершают литургию. Но, если она совпадает с Благовещением, тогда служат литургию Иоанна

В Страстную пятницу не принято петь, гулять и веселиться – считается, что человек, веселившийся в Великую пятницу, весь год проплачет.

В этот день нельзя заниматься никакими хозяйственными делами, особенно шить, стирать и резать. Нарушение этого запрета считается большим грехом.  Считается, что все приготовления к Пасхе должны быть завершены в Чистый четверг.

Несмотря на это, во многих регионах  хозяйки пекут куличи и готовят пасхи именно в Страстную пятницу. Но перед тем как приняться за работу необходимо прочитать молитву "Отче наш".

Ранее мы рассказывали, что нельзя делать в Страстную пятницу.

Смотрите видео о том, как делать писанки

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Источник: Сегодня
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