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Страстная суббота 2019: приметы и что нельзя делать

27 апреля запрещено заниматься тяжелым трудом, устраивать большую стирку или уборку

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:43
27 апреля украинцы отмечают Великую субботу 2019
27 апреля украинцы отмечают Великую субботу 2019
Фото: Pixabay

Страстная суббота, или Великая суббота отмечается в 2019 году за день до Пасхи – 27 апреля. Это день примирения, доброты и всепрощения. Вечером в Великую субботу в церквях и храмах начинают освящать пасхальные куличи, "крашенки" и продукты к пасхальному столу, которые хозяйки приносят в церковь в специальных корзинках.

Каждый год в субботу перед Пасхой в Иерусалиме происходит схождение Благодатного огня. Многие тысячи паломников собираются в этот день в храме Воскресения Христова, чтобы наблюдать одно из главных чудес православной церкви.

Приметы на Страстную субботу

  • Какая погода в этот день, таким и лето будет.
  • Чтобы быть здоровым и красивым, нужно в воду для умывания положить свяченое яйцо.
  • Бодрствование в ночь на Пасху ограждает от болезней, дарит богатый урожай, приносит удачу охотнику, а невесте сулит счастье в браке.
  • Если сыграть свадьбу в Страстную субботу, то пара будет вместе недолго.
  • Кто смеется в этот день – тот весь год плачет.

Чего нельзя делать в Великую субботу 2019

Запрещено заниматься тяжелым трудом, устраивать большую готовку (кроме приготовления пасхальной корзины), стирку, уборку и прочее.
Это последний день Великого поста, поэтому не рекомендуется употреблять в пищу мясные, молочные продукты, рыбу, а также алкоголь.
Запрета на секс в этот день нет, и все же церковь настоятельно рекомендует супругам воздержаться от интимной близости.
Также существует поверье, что в этот день нельзя отказывать в просьбах.

Напомним, ранее мы писали, когда можно будет увидеть Схождение Благодатного огня в Иерусалиме 2019. Кроме этого, мы рассказывали, что нужно святить на Пасху 2019 в церкви.

Смотрите видео о пасхальных выходных:


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Источник: Сегодня
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