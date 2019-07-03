Стрельба клоунов на фестивале закончилась эвакуацией

Организаторы мероприятия утверждают, что предоставили очевидцам психологическую помощь

Фокусники Брендон Пил и Ли Лау Фото: National Arts Festival

30 июня во время представления фокусников на ежегодном фестивале в южноафриканском городе Грэхэмстаун артист Брендон Пил случайно выстрелил в голову своему напарнику – Ли Лау. Директор фестиваля Тони Ланкестер отметил, что перепуганных зрителей немедленно эвакуировали. Об этом сообщает информационный портал Times Live.

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Ассистента Брендона Пила доставили в больницу, где ему оперативно обработали раны. Стрела не пробила череп фокусника, он находится в сознании и восстанавливается. Позже он записал видео на своей Facebook-странице, где рассказал, что с ним все в порядке и поблагодарил неравнодушных зрителей за беспокойство. "Спасибо всем за поддержку и сообщения. У меня все хорошо. Будьте уверены, пожалуйста, что мы никогда не подвергнем себя прямому риску, это всего лишь случайность. Шоу продолжатся! Мы с нетерпением ждем встречи с вами", – прокомментировал Ли Лау.



Один из свидетелей инцидента, журналист Унати Кондиле также высказался по поводу увиденного на своей странице в Facebook. "Эти два клоуна стреляли друг в друга, и что-то пошло не так. Все это произошло на наших глазах. Люди плакали. Мы ждали бригаду спасателей", – написал Кондиле.



Организаторы мероприятия утверждают, что предоставили очевидцам психологическую помощь, а их сотрудники проводят внутреннее расследование и выясняют, что стало причиной произошедшего.

Ранее "Сегодня" писали, как внимательные телезрители сумели разоблачить фокусника Бена Харта, который удивил членов жюри во время своего выступления на известном британском талант-шоу Britain's Got Talent. Кроме этого, мы рассказывали о видеоблогере из Австралии, который опубликовал на своем канале в YouTube короткий ролик, в котором показал простой фокус с "отрыванием" пальца.

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