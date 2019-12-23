Строители случайно наткнулись на древний клад стоимостью 12,1 млн гривен: фото

Сокровища передали представителям Археологического музея Кракова

Польские рабочие нашли в подвале клад Фото: Josh Appel / Unsplash

Рабочие в польском городе Краков проводили реновацию здания, которое 200 лет назад принадлежало монашескому ордену, и нашли древние сокровища. По словам строителей, в подвале они обнаружили 10 тысяч старинных монет, стоимость которых составляет до 400 тысяч фунтов стерлингов (12,1 млн грн). Об этом сообщает издание The First News.

Строители нашли в подвале сокровища Фото: archaeology.org Строители нашли в подвале сокровища Фото: archaeology.org Строители нашли в подвале сокровища Фото: archaeology.org Строители нашли в подвале сокровища Фото: archaeology.org Строители нашли в подвале сокровища Фото: archaeology.org Строители нашли в подвале сокровища Фото: archaeology.org 1/6

Найденные медные монеты хранилось в льняных мешках, которые со временем сгнили. Сокровища созданы во времена польского короля Станислава Августа Понятовского. Годы его правления пришлись на конец XVIII века.

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По оценке экспертов, стоимость каждой монеты того периода может достигать 40 фунтов (1,2 тыс. грн). Клад передали представителям Археологического музея Кракова. Они попытаются выяснить, как мешки с деньгами оказались в том здании.

Напомним, ранее мы писали, как бердянская зоозащитница Валентина Мамай нашла старинный клад, копая ямку, чтобы похоронить погибшего под колесами автомобиля кота. Кроме этого, мы сообщали о строителе из румынского села Бикиджи, который нашел 95 тысяч евро в старом шкафу.

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