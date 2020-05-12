Строители сняли в здании старый линолеум и не поверили своим глазам: фото

О невероятном открытии рассказал на своей странице в Twitter Стивен Фулоп

Администрация Нью-Джерси (США) на карантине решила заняться благоустройством. Сперва было решено поменять старый линолеум в здании местного правительства. Когда рабочие сняли покрытие, то неожиданно обнаружили под ним невероятную находку – изумительный кафельный пол начала XX века. Об этом со своими подписчиками в Twitter поделился мэр города Стивен Фулоп.

"Мы использовали время пандемии коронавируса для реализации восстановительных и ремонтных проектов, которые в другое время вызвали бы дискомфорт у местных жителей. Это, прежде всего, ремонты улиц, реставрация зданий, реконструкция парка. Также мы собирались поменять в мэрии линолеум 1960-х годов. Рассчитывали найти мусор, но обнаружили раритет 100-летней давности", – пишет Стивен Фулоп.

"Боже мой, первоначальный пол выглядел просто прекрасно! Не понимаю, зачем вообще было его чем-то закрывать... Замечательная работа, парни!", "Уф, почему раньше ничего не было, но люди умудрялись создавать шедевры, а сейчас мы, имея все технологии на свете, можем создавать один мусор? Слишком печально", "Кошмар, как они вообще решили взять что-то настолько скучное и блеклое. Сейчас просто чудесно выглядит!" – пишут в комментариях пользователи Сети.

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