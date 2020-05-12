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Строители сняли в здании старый линолеум и не поверили своим глазам: фото

О невероятном открытии рассказал на своей странице в Twitter Стивен Фулоп

Владимир Грисюк
Сегодня, 07:13

Администрация Нью-Джерси (США) на карантине решила заняться благоустройством. Сперва было решено поменять старый линолеум в здании местного правительства. Когда рабочие сняли покрытие, то неожиданно обнаружили под ним невероятную находку – изумительный кафельный пол начала XX века. Об этом со своими подписчиками в Twitter поделился мэр города Стивен Фулоп.

"Мы использовали время пандемии коронавируса для реализации восстановительных и ремонтных проектов, которые в другое время вызвали бы дискомфорт у местных жителей. Это, прежде всего, ремонты улиц, реставрация зданий, реконструкция парка. Также мы собирались поменять в мэрии линолеум 1960-х годов. Рассчитывали найти мусор, но обнаружили раритет 100-летней давности", – пишет Стивен Фулоп.

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"Боже мой, первоначальный пол выглядел просто прекрасно! Не понимаю, зачем вообще было его чем-то закрывать... Замечательная работа, парни!", "Уф, почему раньше ничего не было, но люди умудрялись создавать шедевры, а сейчас мы, имея все технологии на свете, можем создавать один мусор? Слишком печально", "Кошмар, как они вообще решили взять что-то настолько скучное и блеклое. Сейчас просто чудесно выглядит!" – пишут в комментариях пользователи Сети.

Смотрите видео: в Италии нашли уникальный клад времен Римской империи

Напомним, ранее мы писали, как бердянская зоозащитница Валентина Мамай нашла старинный клад, копая ямку, тобы похоронить погибшего под колесами автомобиля кота. Кроме этого, мы сообщали о строителе из румынского села Бикиджи, который нашел 95 тысяч евро в старом шкафу.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источник: Сегодня
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