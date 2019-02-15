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Студент показал, что с его зубами за полгода сделали энергетики

Парень выпивал до 45 банок газировки в неделю

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:47
Винни Пинер потерял много зубов из-за энергетиков
Винни Пинер потерял много зубов из-за энергетиков
Фото: Depositphotos

Житель Великобритании выпивал по шесть банок энергетического напитка Monster Energy каждый день и лишился зубов.

Винни Пинер из английского города Маргит, графство Кент, пристрастился к энергетикам в сентябре 2017 года во время учебы в колледже. Чтобы оставаться бодрым и успевать с проектами, студент выпивал до 45 банок газировки в неделю.

После семи месяцев постоянного употребления энергетиков Винни укусил обычное яблоко, обломав об него половину зубов. Запаниковав, парень кинулся к стоматологу, и тот пояснил ему, что из-за избытка сахара и кофеина в организме, а также недостатка витаминов зубы Винни прогнили и ослабли. Сейчас ему необходимо поставить 24 пломбы, что будет стоить больше чем 2,5 тысячи долларов.

Винни Пинер
Фото: Facebook
Винни Пинер
Фото: Facebook
Винни Пинер
Фото: Facebook
Винни Пинер
Фото: Facebook
Винни Пинер
Фото: Facebook
Винни Пинер
Фото: Facebook
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Восстановить зубы - дело небыстрое, тем более сложно собрать столько денег сразу, поэтому Винни пока приходится ходить со сломанными зубами. Из-за стыда и неуверенности в себе парень бросил колледж и теперь боится, что он никогда не сможет найти работу.

"Я не знаю, что ждёт меня дальше, но я надеюсь, что всё образуется. Энергетики разрушили мою жизнь", – рассказывает Винни Пайнер изданию Daily Mail.

Винни прекратил пить энергетики, и теперь помимо зубной боли он испытывает синдром отмены из-за недостатка кофеина, боль по всему телу и усталость. Но парень старается не унывать, он плотно занялся своим здоровьем и надеется в скором времени вернуться в колледж.

Напомним, австралиец год питался одной картошкой: как изменилось его тело сейчас. Также мы писали, что англичанин Райан Ховарт почти 20 лет питался одной только курицей и картофелем. Кроме этого, сообщалось, что британец четверть века питался только крекерами

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Источник: Сегодня
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