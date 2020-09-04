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Студент пришел в ужас, увидев свою квартиру после пяти месяцев карантина: фото

Сегодня, 09:32

В апартаментах британца обосновались голуби

20-летний Олуваджордж Джонсон из Великобритании после пяти месяцев карантина, введенного из-за пандемии коронавируса, вернулся из Лондона в свою съемную квартиру в Ноттингеме и ужаснулся. Юноша увидел, что его студенческие апартаменты почти полностью покрыты голубиным пометом, перьями, а также птичьими яйцами.

По словам Джонсона, на днях он получил письмо от организации, обслуживающей дом, в котором он живет в Ноттингеме. Там говорилось, что его квартиру пришлось вскрыть, поскольку оттуда доносились "весьма странные звуки". Как выяснилось позже, в жилище обосновались голуби.

"Хорошо бы мне никогда этого не видеть – пометом покрыта буквально вся квартира: полы, стены, кухонная плита и столешница, стол, шкаф и даже вентилятор, – жалуется Джонсон в комментарии для британского таблоида Daily Mail. – Больше никогда не оставлю окно открытым. Жаль, что некоторые вещи утрачены безвозвратно".

Британец вернулся в квартиру после карантина и пришел в ужас
Фото: Mercury Press & Media
Британец вернулся в квартиру после карантина и пришел в ужас
Фото: Mercury Press & Media
Британец вернулся в квартиру после карантина и пришел в ужас
Фото: Mercury Press & Media
Британец вернулся в квартиру после карантина и пришел в ужас
Фото: Mercury Press & Media
Британец вернулся в квартиру после карантина и пришел в ужас
Фото: Mercury Press & Media
Британец вернулся в квартиру после карантина и пришел в ужас
Фото: Mercury Press & Media
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Напомним, ранее "Сегодня.Lifestyle" писали о девушке по имени Донна Поре из французской коммуны Л’Эгль, которая на три месяца карантина переехала жить к своему бойфренду, а когда наконец-то вернулась домой, то не смогла поверить своим глазам. Оказывается, перед отъездом она забыла о пакете с картошкой, которая в отсутствие хозяйки пустила ростки и разрослась по всей комнате.

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Кроме этого, мы писали о реакции соцсетей на карантин из-за коронавируса: прикольные шутки, мемы и картинки.

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