Студентка из-за очень редкой болезни спит 22 часа в сутки

Самый долгий приступ болезни длился у девушки три недели

Британка спит 22 часа в сутки Фото: Pixabay

21-летняя студентка из Великобритании по имени Рода Родригез-Диаз может проспать до 22 часов в сутки из-за синдрома Клейне. Девушка утверждает, что из-за болезни "жизнь проходит мимо нее".

"Реальность больно бьет меня по голове, когда я встаю и понимаю, что выпала из жизни на неделю. Мне очень плохо, когда такое происходит", — пожаловалась Рода в комментарии Metro.

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Самый долгий приступ болезни длился три недели. Она вставала только ради того, чтобы поесть, попить и сходить в туалет. издание из-за болезни.

В 2018 году Родригез-Диаз выгнали из университета за то, что она вовремя не сдала курсовые работы и не явилась на половину экзаменов. Только после этого в сентябре она впервые обратилась к терапевту, и ей поставили диагноз. После этого девушку восстановили в институте, признав ее случай "особенным" и позволили еще раз пройти программу второго курса.

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