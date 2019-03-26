Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Студентка из-за очень редкой болезни спит 22 часа в сутки

Самый долгий приступ болезни длился у девушки три недели

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:06
Британка спит 22 часа в сутки
Британка спит 22 часа в сутки
Фото: Pixabay

21-летняя студентка из Великобритании по имени Рода Родригез-Диаз может проспать до 22 часов в сутки из-за синдрома Клейне. Девушка утверждает, что из-за болезни "жизнь проходит мимо нее".

"Реальность больно бьет меня по голове, когда я встаю и понимаю, что выпала из жизни на неделю. Мне очень плохо, когда такое происходит", — пожаловалась Рода в комментарии Metro.

Читайте также
У женщины неожиданно вдвое увеличился нос: фото

Самый долгий приступ болезни длился три недели. Она вставала только ради того, чтобы поесть, попить и сходить в туалет. издание из-за болезни.

В 2018 году Родригез-Диаз выгнали из университета за то, что она вовремя не сдала курсовые работы и не явилась на половину экзаменов. Только после этого в сентябре она впервые обратилась к терапевту, и ей поставили диагноз. После этого девушку восстановили в институте, признав ее случай "особенным" и позволили еще раз пройти программу второго курса.

Напомним, иностранка после инсульта внезапно заговорила "по-русски". Также мы писали, что у женщины диагностировали аллергию на секс.

Смотрите видео: канал "Украина" продолжает шокировать зрителей в невероятном шоу "Удивительные люди"

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Во Львовской области несчастный случай спас мужчину от тяжелой болезни У женщины диагностировали аллергию на секс Ученые назвали три фактора, которые ведут к болезни Альцгеймера Известная актриса впервые появилась на публике после заявления о страшной болезни
видео Великобритания болезнь аномалия сон
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Исповедь успешного мужчины, который женился на молоденькой
Исповедь успешного мужчины, который женился на молоденькой
Мистика: 9 звезд «Последнего героя», которых мы потеряли
Мистика: 9 звезд «Последнего героя», которых мы потеряли
Почему Быстрицкая не хотела целоваться с Глебовым на съемках
Почему Быстрицкая не хотела целоваться с Глебовым на съемках
Рекорд: клип белорусов пробил планку в 100 милл. просмотров
Рекорд: клип белорусов пробил планку в 100 милл. просмотров

Популярные статьи

Вчера, 17:05Wellness

Почему появляются синяки под глазами и как с ними бороться

Вчера, 16:00Food

Как приготовить куличи на Пасху: ТОП-5 проверенных рецептов

Вчера, 11:30Food

Как приготовить самый вкусный кулич на Пасху: рецепт Татьяны Литвиновой

Вчера, 11:12Техно

Google готовит неприятности пользователям Gmail

Вчера, 07:58Fun

Поющая на свадьбе свидетельница довела свидетеля до обморока: видео

Вчера, 07:26Техно

NASA получили "посмертное" послание с Марса

Вчера, 06:31Техно

Смартфоны на Android быстро разряжаются: найдена причина

24 мартаШоу-бизнес

Надя Дорофеева показала "горячие" фото с выступления на YUNA 2019

24 мартаШоу-бизнес

Сама виновата: отец Юлии Началовой откровенно о смерти дочери

24 мартаПсихология

Гороскоп на неделю: Львам важно найти хобби, а Скорпионам – не продавать свой труд за копейки

24 мартаТехно

Фотограф снял видео на камеру и уничтожил матрицу

24 мартаШоу-бизнес

Звезда культового сериала попросила у Путина российский паспорт

23 мартаFun

Что святить на Пасху в церкви: список разрешенных продуктов

23 мартаШоу-бизнес

"Не знаем, что делать": Галкин рассказал о проблемах у Пугачевой

23 мартаШоу-бизнес

"Холостяк 2019": Никита Добрынин попросил девушку покинуть шоу до церемонии роз

23 мартаШоу-бизнес

"Жила в коммуналке": известная российская певица умерла в нищете

Новости партнеров

Как первый муж Юлии Началовой прокомментировал смерть певицы
Как первый муж Юлии Началовой прокомментировал смерть певицы
Светличная: «У нас с Андреем Мироновым была единственная ночь»
Светличная: «У нас с Андреем Мироновым была единственная ночь»
"Никто тебе не поможет": в Киеве напали на звезду Евровидения
5 неочевидных признаков, что женщина начинает стареть
5 неочевидных признаков, что женщина начинает стареть
Блинчики быстрые, ажурные
Блинчики быстрые, ажурные
"Як можна так народ обманювати?": фото Ані Лорак розкритикували
Самые крепкие семейные пары украинского шоу-бизнеса
Самые крепкие семейные пары украинского шоу-бизнеса
Цикорий: польза и вред растворимого напитка
Цикорий: польза и вред растворимого напитка