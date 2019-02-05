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Студентка нашла у себя в гардеробе незнакомого мужчину

Американец несколько дней жил в комнате с девушкой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:44
Мужчину в шкафу обнаружила жительница США Фото: myfox8
Мужчину в шкафу обнаружила жительница США
Фото: myfox8

В гардеробе студентки Мэдди из Гринсборо, американский штат Северная Каролина, несколько дней жил незнакомый мужчина. Девушка заметила исчезновение одежды, отпечатки пальцев в ванной и думала, что в гардеробе появилось приведение.

Однажды она услышала странный шум в шкафу и спросила, кто там. "Это я. Меня зовут Дрю", – ответил незнакомый голос. Мэдди открыла дверь и увидела сидящего на полу мужчину, одетого в ее вещи.

"Я услышала стук в шкафу, показалось, что там енот. Спросила, кто там. Кто-то мне ответил: "Это я. Меня зовут Дрю". Я открыла дверь и увидела, что на нём вся моя одежда, носки, ботинки. У него был рюкзак, полон моей одежды", – рассказывает Мэдди журналистам Fox 8.

Девушка поговорила с незнакомцем. Он примерил ее шляпу и спросил можно ли ее обнять. Получив отрицательный ответ, он ушел.

Полиция задержала незнакомца на ближайшей заправке. Им оказался 30-летний Эндрю Своффорд. Мужчину отправили в окружную тюрьму с правом выйти под залог 26 тысяч долларов. Он получил 14 уголовных обвинений, включая воровство и кражу личных данных.

Напомним, девушка подослала парню тайную любовницу, но появилась его беременная невеста. Кроме этого, мы писали, как мужчина спас жизнь возлюбленной за годы до знакомства с ней.

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