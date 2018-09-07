Студентка нашла в новых кроссовках невероятный "подарок"

Девушка обнаружила в обуви тайник

Британка нашла деньги в кроссовках. Фото: pixabay

Студентка из Великобритании обнаружила в купленной в интернете обуви конверт, в котором лежала тысяча фунтов стерлингов (36,5 тысячи гривен).

19-летняя Элла Гилман из Манчестера приобрела на eBay пару спортивной обуви и, обнаружив внутри деньги, сразу же связалась с продавцом. Оказалось, что бывшая владелица товара, Лора Хазелдин из Брайтона, действительно когда-то спрятала крупную сумму в кроссовках и забыла об этом.

Гилман отправила деньги назад, и уже через полчаса они были у Хазелин. Продавец была шокирована тем, насколько честной оказалась британка. "Она буквально вернула мне веру в человечество", — призналась девушка.

В качестве благодарности Хазелин вернула покупательнице стоимость кроссовок на eBay, а также одарила ее купонами со скидками.

"Не думаю, что найдется много людей, которые бы реально связались со мной, чтобы рассказать, что обнаружили в кроссовках тысячу фунтов стерлингов. Она даже отправила мне снимок чека из банка", — рассказала Хазелин.

Покупательница объяснила, чем мотивирован ее добрый поступок: по ее словам, если бы она потеряла столь крупную сумму денег, то была бы рада получить ее назад.

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