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Студентка плюнула в лицо членам комиссии по этике: "Хотели выставить меня дурой"

Инцидент произошел в стенах Санкт-Петербургского государственного университета

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:56
Александра Элбакян Фото: Sci-Hub
Александра Элбакян
Фото: Sci-Hub

Студентка из РФ Александра Элбакян плюнула в лицо двум преподавателям во время заседания этической комиссии Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ). Об этом сообщается в разделе "Виртуальная приемная" на сайте вуза.

Девушка, учившаяся в магистратуре на филологическом факультете по профилю "Языки Библии", обратилась в комиссию летом, когда получила тройку за дипломную работу. В жалобе выпускница утверждает, что оценка несправедлива, учеба проходила в "отравленной атмосфере", а преподаватели в течение двух лет пытались выставить ее дурой.

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Конфликт на заседании произошел после того, как председатель комиссии, почетный профессор Геннадий Богомазов предложил отклонить жалобу Элбакян. Студентка рассказала, что плюнула в лицо Богомазову дважды. По ее словам, члены комиссии общались с ней грубо во время заседания.

Александра подавала заявление на апелляцию, но не добилась рассмотрения работы. Собеседник в СПбГУ сказал, что жалобы студентки касались в первую очередь качества образования и оценки за выпускную работу, что не является предметом рассмотрения этической комиссии.

Напомним, ранее мы писали о студентке, которую отчислили из университета за объятия с мужчиной. Кроме этого, "Сегодня" писали о 19-летней Джорджи Грейс из британского города Ковентри, которая разделась верхом на лошади ради спасения наездников.

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