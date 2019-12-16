Студентка плюнула в лицо членам комиссии по этике: "Хотели выставить меня дурой"

Инцидент произошел в стенах Санкт-Петербургского государственного университета

Александра Элбакян Фото: Sci-Hub

Студентка из РФ Александра Элбакян плюнула в лицо двум преподавателям во время заседания этической комиссии Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ). Об этом сообщается в разделе "Виртуальная приемная" на сайте вуза.

Девушка, учившаяся в магистратуре на филологическом факультете по профилю "Языки Библии", обратилась в комиссию летом, когда получила тройку за дипломную работу. В жалобе выпускница утверждает, что оценка несправедлива, учеба проходила в "отравленной атмосфере", а преподаватели в течение двух лет пытались выставить ее дурой.

Смотрите видео: шесть украинских университетов вошли в список лучших вузов мира

Конфликт на заседании произошел после того, как председатель комиссии, почетный профессор Геннадий Богомазов предложил отклонить жалобу Элбакян. Студентка рассказала, что плюнула в лицо Богомазову дважды. По ее словам, члены комиссии общались с ней грубо во время заседания.

Александра подавала заявление на апелляцию, но не добилась рассмотрения работы. Собеседник в СПбГУ сказал, что жалобы студентки касались в первую очередь качества образования и оценки за выпускную работу, что не является предметом рассмотрения этической комиссии.

Напомним, ранее мы писали о студентке, которую отчислили из университета за объятия с мужчиной. Кроме этого, "Сегодня" писали о 19-летней Джорджи Грейс из британского города Ковентри, которая разделась верхом на лошади ради спасения наездников.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.