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Студентка похвасталась снимком из ресторана. В ответ ей выписали 243 тысячи гривен штрафа

Сегодня, 10:08

Кэрис Энн Ингрэм полностью признала свою вину

22-летняя британская студентка Кэрис Энн Ингрэм заплатит 6,6 тыс. фунтов стерлингов (243,5 тыс. грн) за нарушение карантинных мер и правил самоизоляции. Девушку вычислили с помощью Instagram, где она опубликовала фотографии, сделанные во время отдыха в ресторане. Об этом сообщает таблоид The Sun.

Британке выписали штраф за нарушение самоизоляции
Британке выписали штраф за нарушение самоизоляции
Фото: instagram.com/thesun

По информации издания, Ингрэм прибыла на Джерси (остров в проливе Ла-Манш) из Манчестера (Великобритания), чтобы навестить свою семью. Позже выяснилось, что у пассажира, с которым студента сидела рядом в самолете, обнаружили COVID-19. С девушкой пытались связаться по домашнему адресу, чтобы предупредить ее о риске заражения, но безрезультатно.

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А вот Кэрис зря времени не теряла. В общей сложности она нарушила карантинные меры четыре раза: ела в ресторане, ходила на шопинг, навещала друга, также студентка находилась вне дома, когда представители власти приходили к ней с предупреждением.

На днях Ингрэм похвасталась в Instagram фотографией в ресторане El Tico в заливе Сент-Уэн. Этот снимок был использован в качестве доказательства нарушения самоизоляции. Британка признала себя виновной. Ей выписали штраф в размере 6,6 тыс. фунтов стерлингов.

Напомним, ранее бабушку через суд заставили удалить фото внуков.

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