Студентка разделась верхом на лошади ради спасения наездников: фото

Девушка решилась на этот поступок, чтобы подчеркнуть важность соблюдения правил безопасности

Голая студентка снялась на лошади ради безопасности наездников Фото: Quino Al / Unsplash

19-летняя Джорджи Грейс из британского города Ковентри, графство Уэст-Мидлендс, решила поддержать акцию новозеландской кампании на Facebook, призывающую конных наездников не забывать надевать шлем. Чтобы подчеркнуть важность соблюдения правил безопасности, девушка прокатилась на лошади, надев лишь сапоги и шлем. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Голая студентка снялась на лошади ради безопасности наездников Фото: catersnews

22 ноября, несмотря на холодную погоду в родном городе, активистка сделала откровенный снимок, после чего он стал вирусным в интернете. "Я разместила этот пост на своей странице и пообещала поучаствовать в кампании, если пост наберет больше ста лайков", – рассказывает Джорджи Грей, отметив, что реакция пользователей сети на ее откровенные фотографии была "ошеломительная".

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Юная британка призналась, что немного волновалась, однако все прошло благополучно. "Моя семья сочла это смешным, им понравилась моя задумка, – добавила Грейс. – Друзья тоже отнеслись к фотографиям с юмором. В целом, реакция людей была довольно позитивной. Лишь некоторые написали в комментариях, что я "нашла повод, чтобы раздеться" и "жажду внимания". Но меня это только позабавило".

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