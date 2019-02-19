Студентка узнала про беременность на четвертый день после родов

Девушка не знала, что станет матерью

Британка родила ребенка в коме Фото: STEVE CHATTERLEY/swns

Студентка из Великобритании Эбони Стивенсон пожаловалась на сильную головную боль, была введена в кому и проснулась через несколько дней матерью.

Двушка из города Олдем, графство Большой Манчестер, 2 декабря 2018 года отправилась спать в 20:30 из-за сильной головной боли. Она утверждает, что не помнит, как после этого встала и отправилась в ванную, где у нее случился припадок. Ее мать Шери вызвала скорую, прибывшие врачи первым делом спросили, не беременна ли Эбони.

Шери ответила врачам, что это невозможно. В это время на глазах удивленной матери у Эбони вырос живот. Врачи объяснили британке, что у ее дочери преэклампсия – тяжелая форма токсикоза на поздних стадиях беременности. Из-за судорог беременной плод начал активно двигаться, поэтому его стало видно.

Эбони доставили в больницу и ввели в медикаментозную кому. Ночью врачи провели экстренное кесарево сечение, чтобы спасти ребенка. Мать девочки впервые увидела новорожденную только через четыре дня, когда вышла из комы. "Это прозвучит ужасно, но, когда мне положили ребенка на грудь, я попросила его унести, так как была в шоке и решила, что меня с кем-то перепутали", — вспоминает Эбони.

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