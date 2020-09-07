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Студентку ограбили во время лекции в Zoom: инцидент попал на видео

Сегодня, 11:54

Неизвестные начали угрожать девушке и требовать отдать им ноутбук

Студентку из эквадорского города Амбато ограбили во время онлайн-конференции в Zoom. Другие участники дистанционной лекции сразу заметили злоумышленников и вызвали полицию. Об этом сообщает портал LADbible.

На видео, обнародованном на YouTube-канале Nuestra Realidad, показано, как студентка оборачивается, а в комнату заходят мужчины в масках. И хотя у нее выключен звук, видно, что грабители начали угрожать девушке и требовать отдать им ноутбук.

"Быстро, позвоните с полицию. Позвоните родственникам", – сообщили учителю другие студенты. Пока преподаватель связывался с правоохранителями, неизвестные мужчины скрылись.

Позже власти города сообщили, что в ограблении участвовали четверо подозреваемых. Их удалось задержать. Идет расследование этого преступления.

Ранее "Сегодня.Lifestyle" писали, как один из участников муниципального совета в бразильском городе Рио-де-Жанейро забыл отключить программу для видеоконференций Zoom и в прямом эфире занялся сексом со своей девушкой.

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А вот американский чиновник Крис Платцер, который работал специалистом по планированию города Вальехо в штате Калифорния (США), уволился после того, как во время рабочей встречи в Zoom бросил своего кота на пол и пил пиво.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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