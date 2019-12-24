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"Стыда у тебя нет": известная телеведущая прогадала с декольте в прямом эфире

В британский медиарегулятор Ofcom поступило 26 жалоб от телезрителей

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:59
Холли Уиллоуби Фото: instagram.com/hollywilloughby
Холли Уиллоуби
Фото: instagram.com/hollywilloughby

Британская телеведущая 38-летняя Холли Уиллоуби появилась на шоу Dancing on Ice ("Танцы на льду") в платье с откровенным декольте и подверглась критике со стороны зрителей. Женщина вышла в эфир в нежно-розовом платье с блестящей бисерной отделкой и глубоким декольте, обнажавшим грудь. Об этом пишет издание Metro.

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.Смотрите видео, как мужчина "зажал" ягодицы ведущей в прямом эфире

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Представитель компании ITV сообщил, что в медиарегулятор Ofcom поступило 26 жалоб от телезрителей на наряд журналистки. Британцы посчитали, что ее наряд был "неподходящим" для воскресной вечерней программы.

Холли Уиллоуби раскритиковали из-за откровенного декольте
Холли Уиллоуби раскритиковали из-за откровенного декольте
Фото: ITV

"Очень сложно сконцентрироваться, мои глаза обращены к платью Холли", "Хорошее платье, только не для этого времени суток и не для этой аудитории", "Я ожидал большей скромности для семейного шоу", "Стыда у тебя нет, Холли Уиллоуби", – пишут зрители.

Напомним, ранее мы писали, как украинская телеведущая жестко оконфузилась в прямом эфире. Также мы рассказывали о том, что забавные ляпы журналистов показали в одном видео.

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