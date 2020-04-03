Стюардесса на карантине и ее муж-комик показали, как можно зарабатывать деньги дома: смешное видео

Забавные кадры появились на YouTube-канале Уэса Баркера

Стюардесса авиакомпании WestJet по имени Кристен и ее муж, комик Уэс Баркер, остались без работы из-за пандемии коронавируса и введенного властями жесткого карантина. Супруги записали забавный ролик, на котором продемонстрировали, как выглядел бы обычный день из жизни стюардессы, выполняющей свои обязанности из дома. Кадры появились на YouTube-канале Уэса Баркера.

Стюардесса Кристен и ее муж, комик Уэс Баркер Фото: WES Barker / YouTube

На обнародованных кадрах бортпроводница Кристен демонстрирует аварийные выходы из квартиры, просит мужа убрать свой ноутбук ради его безопасности, а также предлагает ему выбрать алкоголь из Duty Free. Помимо этого, она интересуется, какую еду предпочитает "пассажир" и пытается проверить его "диванный посадочный талон".

"Спасибо! Мне нужна была мотивация, потому что я буду сидеть два месяца дома без денег", "Спасибо большое! Я тоже бортпроводница с неопределенным будущим и смеюсь в голос", "Мне определенно нужно было посмеяться! Я знаю, что твоя профессия не из легких, так как тоже работаю в туристической сфере", – пишут в комментариях пользователи Сети, которым понравилось это видео.

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Напомним, ранее бортпроводница Кэсси Эпплтон из Австралии эмоционально попрощалась с пассажирами на борту самолета авиаперевозчика Virgin Australia. Стюардесса в своей короткой речи сказала о том, что она остается без работы из-за пандемии коронавируса. Девушка попросила у присутствующих на борту путешественников прощения и объяснила, что этот рейс может стать для нее "последним в обозримом будущем".

Кроме этого, мы рассказывали о бортпроводнице, играющей в прятки на борту самолета.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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