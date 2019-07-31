Стюардесса поиграла в прятки на борту самолета и удивил пассажиров

Очевидцы утверждают, что увидели прячущуюся бортпроводницу, когда зашли в самолет

Стюардесса спряталась в самолете и удивила пассажиров Фото: Depositphotos

Пассажирка авиакомпании Southwest Airlines по имени Вероника Ллойд опубликовала в интернете курьезное видео, на котором показано стюардессу, спрятавшуюся на полке над креслами (для ручной клади) в самолете. Об этом сообщает Daily Mail.

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Путешественница утверждает, что увидели бортпроводницу, когда только зашли в самолет. "Думаю, она просто хотела выглядеть забавно и рассмешить пассажиров", – предположила Ллойд, отметив, что позже стюардесса слезла и продолжила обслуживать туристов.



Представители авиакомпании прокомментировали инцидент в официальном письме. Они сообщили, что их сотрудники любят демонстрировать свое чувство юмора и развлекать пассажиров.

Напомним, ранее "Сегодня" писали, как пассажиры самолета, занимающейся сексом в уборной, попали в неловкую ситуацию из-за стюардессы с хорошим чувством юмора. Также мы раскрыли любопытные детали, каким образом стюардессы оценивают пассажиров в самолете.

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