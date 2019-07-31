Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Стюардесса поиграла в прятки на борту самолета и удивил пассажиров

Очевидцы утверждают, что увидели прячущуюся бортпроводницу, когда зашли в самолет

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:11
Стюардесса спряталась в самолете и удивила пассажиров
Стюардесса спряталась в самолете и удивила пассажиров
Фото: Depositphotos

Пассажирка авиакомпании Southwest Airlines по имени Вероника Ллойд опубликовала в интернете курьезное видео, на котором показано стюардессу, спрятавшуюся на полке над креслами (для ручной клади) в самолете. Об этом сообщает Daily Mail.

Смотрите видео: секреты профессии стюардессы

Путешественница утверждает, что увидели бортпроводницу, когда только зашли в самолет. "Думаю, она просто хотела выглядеть забавно и рассмешить пассажиров", – предположила Ллойд, отметив, что позже стюардесса слезла и продолжила обслуживать туристов.
 

Представители авиакомпании прокомментировали инцидент в официальном письме. Они сообщили, что их сотрудники любят демонстрировать свое чувство юмора и развлекать пассажиров.

Напомним, ранее "Сегодня" писали, как пассажиры самолета, занимающейся сексом в уборной, попали в неловкую ситуацию из-за стюардессы с хорошим чувством юмора. Также мы раскрыли любопытные детали, каким образом стюардессы оценивают пассажиров в самолете

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Под крылом самолета: как работают бортпроводницы и бортпроводники в Украине Стюардесса окропила пассажиров кипятком во время полета Не знали правил: стюардесса выгнала из самолета пару богачей Занимающихся любовью в уборной пассажиров жестко подставила стюардесса
видео самолет курьез инцидент стюардесса
Реклама

Новости партнеров

Ленивые пирожки с яйцом и зелёным луком за 10 минут
Ленивые пирожки с яйцом и зелёным луком за 10 минут
Чудо-раствор спасет Ваши огурцы и помидоры от болезней
Чудо-раствор спасет Ваши огурцы и помидоры от болезней
Как подросли! Елена Кравец показала редкое фото двойняшек
Как подросли! Елена Кравец показала редкое фото двойняшек
Степаненко в Турции издевается над женой, а она хвастается
Степаненко в Турции издевается над женой, а она хвастается

Популярные статьи

Сегодня, 10:21Events

Выходные дни и праздники в августе 2019 года в Украине

Сегодня, 06:00Психология

Гороскоп на 31 июля: все знаки зодиака

Вчера, 19:45Events

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Вчера, 17:05Техно

Земле угрожает столкновение с метеорным потоком

Вчера, 16:13Fun

Невесту жестко высмеяли из-за свадебного платья в дырочки: фото

Вчера, 15:02Events

День дружбы 2019: поздравления, открытки и стихи

Вчера, 14:31Шоу-бизнес

Снежана Егорова после громкого развода снова выходит замуж

Вчера, 11:32Fun

30 июля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы

Вчера, 10:02Шоу-бизнес

Арнольду Шварценеггеру – 72: интересные факты из биографии и правила жизни "железного Арни"

29 июляEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

29 июляПсихология

5 вещей, которые мужчины ценят в отношениях

29 июляFun

29 июля: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

29 июляFun

Подросток 10 лет не стриг волосы и напугал парикмахера: курьезные фото

29 июляПсихология

Гороскоп на 29 июля: все знаки зодиака

28 июляШоу-бизнес

Вокалистка KAZKA показала пышную фигуру в купальнике

28 июляШоу-бизнес

Влад Яма рассказал о трагедии в семье

Новости партнеров

Приседания с резинкой: чем полезно это упражнение
Приседания с резинкой: чем полезно это упражнение
Как похудеть: 9 продуктов, которые
Как похудеть: 9 продуктов, которые "съедают" жир
Семидневная диета
Семидневная диета "Сжигательница жира"
Стало известно, сколько стоила свадьба Тодоренко и Топалова
Стало известно, сколько стоила свадьба Тодоренко и Топалова
Самые красивые бегуньи мира
Самые красивые бегуньи мира
Польза и вред зеленого лука
Польза и вред зеленого лука
Ученые выяснили, чем опасен недостаток витамина К
Ученые выяснили, чем опасен недостаток витамина К
Колоссальная польза грецких орехов для спортсменов
Колоссальная польза грецких орехов для спортсменов