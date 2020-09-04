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"Как она туда попала?" Стюардесса взобралась на крыло самолета ради удачного фото

Сегодня, 12:10

Этот кадр удивил друзей и подписчиков бортпроводницы в Instagram

Известная бортпроводница и блогерша по имени Кортни опубликовала на своей личной странице в Instagram невероятный снимок, сделанный на крыле самолета. Этот кадр очень удивил друзей и подписчиков девушки.

На обнародованной фотографии показано, как стюардесса лежит на крыле авиалайнера, задрав вверх обе ноги. Она одета в платье цвета хаки, черные подвязки и темные туфли.

Публикация от Cortney (@flywithcortney)

Публикация от Cortney (@flywithcortney)

За два дня снимок собрал несколько сотен комментариев и лайков. Неравнодушные подписчики оценили публикацию девушки.

"Сексуально, но при этом не слишком откровенно", "Очень классная фотография", "Милый снимок в стиле ретро!", "Абсолютно обворожительна", "Это просто замечательно", – писали они. Один из юзеров поинтересовался: "Фото прикольное, это да. Но, как она туда попала?".

Вероятно, Кортни принимала участие в музейной фотосессии, посвященной Второй мировой войне.

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Благодаря особой креативности прославилась и 35-летняя бортпроводница Линдси О'Брайен из США. Стюардесса показала пассажирам и членам экипажа невероятный трюк – перевернулась вверх ногами, чтобы закрыть полки для багажа на борту авиалайнера.

Смотрите видео: секреты профессии стюардессы

Кроме этого, мы рассказывали о бортпроводнице, играющей в прятки на борту самолета.

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Источник: Сегодня
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