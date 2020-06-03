Стюардесса забавно пошутила над пассажиром и попала на видео

Поступок бортпроводницы вызвал смех и аплодисменты в салоне самолета

Бортпроводница с отличным чувством юмора удачно пошутила над спящим пассажиром и развеселила присутствующих в самолете путешественников. Курьезная запись опубликовал на Reddit пользователь с ником r/funny.

"Стюардесса присоединилась к моей семье в укладке случайных вещей на брата", – подписал автор видео.

На обнародованных кадрах можно увидеть, как бортпроводница, предлагая пассажирам авиарейса напитки, подошла к уснувшему в кресле молодому человеку и увидела на его голове несколько упаковок с едой и салфетками. Женщина улыбнулась и поставила сверху пустой стаканчик. После этого в салоне раздался смех и аплодисменты.

"Классно", "Мне такое нравится", "Люблю эту энергию бортпроводников!" – пишут в комментариях пользователи Сети.

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Напомним, ранее бортпроводница Кэсси Эпплтон из Австралии эмоционально попрощалась с пассажирами на борту самолета авиаперевозчика Virgin Australia. Стюардесса в своей короткой речи сказала о том, что она остается без работы из-за пандемии коронавируса. Девушка попросила у присутствующих на борту путешественников прощения и объяснила, что этот рейс может стать для нее "последним в обозримом будущем".

Кроме этого, мы рассказывали о бортпроводнице, играющей в прятки на борту самолета.

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