Суд отказался признавать хлеб хлебом в сети ресторанов быстрого питания и все объяснил

Хлеб для сэндвичей сети Subway не соответствует юридическому определению этого продукта

Верховный суд Ирландии вынес неожиданно решение – он признал, что хлеб для сэндвичей в сети ресторанов быстрого питания Subway в юридическом смысле является хлебобулочным изделием. Об этом сообщает издание Marketing Interactive.

Судебное разбирательство началось из-за того, что владелец франшизы Subway, компания Bookfinders Ltd., пожелала, чтобы их хлеб для сэндвичей не облагался НДС как основной продукт питания. Но, как выяснилось, все не просто.

Хлеб для сэндвичей в Subway суд не признал хлебом Фото: Unsplash

Как показали экспертизы, в хлебе Subway содержание сахара в пять раз превышает максимально допустимый уровень, установленный в ирландском законе 1972 года об НДС для этого продукта. Этот показатель как раз и позволяет юридически отделить хлеб от хлебобулочных изделий.

"Количество сахара в хлебе не должно превышать 2% от веса муки, которая используется для приготовления теста. В хлебе Subway содержание сахара 10% от веса муки", – указано в решении суда.

В комментарии для издание Guardian представитель Subway сказал: "Хлеб Subway – это, конечно, хлеб".

Любопытно, что Subway не впервые попадает в неловкую ситуацию. Ранее сеть быстрого питания сталкивалась с проблемами из-за сэндвичей. В 2014 году рестораны в судебном порядке заставили убрать из состава булок отбеливающий агент азодикарбонамид, который используется при производстве ковровых покрытий.

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