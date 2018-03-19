Судьба вмешалась: отправленное по ошибке сообщение привело к свадьбе

Менеджер по продаже автомобилей из Великобритании случайно послал сообщение в WhatsApp на незнакомый номер и получил ответ. Ошибка в наборе цифр привела его к свадьбе, сообщает таблоид The Sun.

Случайное знакомство произошло из-за того, что Майкл Эванджело неверно переписал свой номер телефона. Он очень хотел посмотреть кинокомедию "Улетные девочки" (Girls trip) и, чтобы не забыть об этом, послал сам себе название фильма в WhatsApp. Однако с этого номера ему отвела девушка по имени Лина. "Привет! Girls trip? Это кто?", – спросила она. Не дождавшись ответа, она продолжила диалог на следующий день: "Я подозреваю, это было для какой-то другой Лины".

Фото: facebook.com/michael.evangelou1

Сначала Эванджело подумал, что это одна из его давних знакомых, однако через несколько сообщений выяснилось, что это не так. Спустя несколько часов болтовни пара решила встретиться. Спустя две недели после первой встречи они решили пожениться, потому что не хотели больше разлучаться, несмотря на длительную командировку Эванджело в Дубай.

Напомним, женщина устроила "самую необычную свадьбу в Ирландии".

Ирландка Аманда Тиг обручилась с призраком пирата по имени Джек, который жил в 18-м веке, пишет Metro. 45-летняя женщина отметила, что ее избранник может включать и выключать свет, а также двигать предметы

Кроме этого, мы писали, что 27-летний парень женился на любимой за два дня до смерти.

Смотрите видео: цыганская свадьба "по-богатому" стало хитом интернет просмотров



