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Суперкар из заброшенного гаража продали за 38,6 миллионов гривен

Автомобиль обнаружили в небольшой деревушке в горном массиве Шварцвальд, Германия

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 04:58
Lamborghini Miura продали за 38,6 миллионов гривен
Lamborghini Miura продали за 38,6 миллионов гривен
Фото: Sotheby's

На аукционе RM Sotheby's за 1,2 миллиона фунтов (38,6 млн гривен) продали найденный в заброшенном гараже Lamborghini Miura P400 S. Суперкар обнаружили в небольшой деревушке в горном массиве Шварцвальд, Германия. Она находилась в идеальном состоянии, лишь кузов был покрыт толстым слоем пыли. Об этом сообщает The Sun.

Автомобиль был выпущен в 1969 году, его пробег составляет чуть более 29 тысяч километров. За эти годы автомобиль лишь однажды сменил владельца – последние 40 лет машина находилась в одних руках. При этом Lamborghini Miura P400 S никогда не подвергался реставрации, а все детали были установлены еще на заводе при производстве.

Смотрите видео: в Швейцарии пустили с молотка коллекцию суперкаров сына диктатора

Этот Суперкар выпускался с 1966 по 1973 годы. На момент дебюта Miura была самым быстрым дорожным автомобилем в мире. Также она стала первым серийным автомобилем с центральномоторной компоновкой. Всего было построено 764 автомобиля.

Напомним, в прошлом месяце на торгах в Калифорнии продали легендарный Aston Martin DB5 1965 года, которым Дэниел Крейг управлял в роли Джеймс Бонд в фильме "007: Спектр". Машину купили за 6,4 млн долларов.Кроме этого, "Сегодня" писали, что в Швейцарии пустили с молотка коллекцию суперкаров сына диктатора.

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