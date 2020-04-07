Суперлуние-2020: что ни в коем случае нельзя делать 8 апреля

Сегодня.Lifestyle пишут о самых важных запретах и правилах в этот день

Суперлуние– момент максимального сближения Земли и ее спутника – в апреле 2020-го года наступит 8 числа в 5:37 по киевскому времени. Это 15 лунный день в календаре. Процент освещенности луны составляет 100 процентов. Любопытно, что украинцы смогут понаблюдать за этим астрономическим явлением, поскольку спутник Земли будет находиться над горизонтом.

Сегодня.Lifestyle пишут о самых важных запретах и правилах, которых нужно придерживаться в день суперлуния 8 апреля.

Как правильно провести период суперлуния

В ближайшие дни специалисты рекомендуют держать свои эмоции под контролем и внимательно следить за развитием определенной ситуации. Лучше не спешить делать необдуманный шаг вперед, воздержаться от незапланированных трат и отложить поездки к дальним родственникам.

8 апреля пройдет суперлуние Фото: Ganapathy Kumar / Unsplash

Для привлечения удачи советуют перебрать свой гардероб и избавиться от вещей, которые не используются уже долгое время, а также вынести из дома хлам. Не стоит откладывать вопросы, связанные со здоровьем.

Суперлуние 8 апреля: что нельзя делать

начинать новые дела и заводить знакомства;

перетруждаться;

находиться в местах большого скопления людей;

планировать важные дела;

проявлять чрезмерность в употреблении алкоголя;

одалживать деньги;

Что такое суперлуние и как оно скажется на здоровье человека – смотрите видео:

принимать поспешные решения;

увольняться;

просить о повышении;

не начинайте ремонт и не занимайтесь уборкой.

Напомним, ранее мы показывали, как солнечное затмение проходило в "огненном кольце". Также ученые на обратной стороне Луны обнаружили космическую слизь.

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