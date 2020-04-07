Суперлуние-2020: что ни в коем случае нельзя делать 8 апреля
Сегодня.Lifestyle пишут о самых важных запретах и правилах в этот день
Суперлуние– момент максимального сближения Земли и ее спутника – в апреле 2020-го года наступит 8 числа в 5:37 по киевскому времени. Это 15 лунный день в календаре. Процент освещенности луны составляет 100 процентов. Любопытно, что украинцы смогут понаблюдать за этим астрономическим явлением, поскольку спутник Земли будет находиться над горизонтом.
Сегодня.Lifestyle пишут о самых важных запретах и правилах, которых нужно придерживаться в день суперлуния 8 апреля.
В ближайшие дни специалисты рекомендуют держать свои эмоции под контролем и внимательно следить за развитием определенной ситуации. Лучше не спешить делать необдуманный шаг вперед, воздержаться от незапланированных трат и отложить поездки к дальним родственникам.
Для привлечения удачи советуют перебрать свой гардероб и избавиться от вещей, которые не используются уже долгое время, а также вынести из дома хлам. Не стоит откладывать вопросы, связанные со здоровьем.
- начинать новые дела и заводить знакомства;
- перетруждаться;
- находиться в местах большого скопления людей;
- планировать важные дела;
- проявлять чрезмерность в употреблении алкоголя;
- одалживать деньги;
Что такое суперлуние и как оно скажется на здоровье человека – смотрите видео:
- принимать поспешные решения;
- увольняться;
- просить о повышении;
- не начинайте ремонт и не занимайтесь уборкой.
Напомним, ранее мы показывали, как солнечное затмение проходило в "огненном кольце". Также ученые на обратной стороне Луны обнаружили космическую слизь.
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