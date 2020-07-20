Супруги помогли бездомному коту и получили 50 тысяч долларов

Они считают, что это благодарность свыше за проявленную доброту

Бездомный кот помог супругам из американского города Флоренс внезапно разбогатеть. Пара благодаря животному выиграла большую сумму денег – 50 тысяч долларов. Об этом сообщает информационный портал UPI.

По словам влюбленных, последние три года они подкармливают бродячего кота. Корм для него пара покупает в местном супермаркете, а на сдачу берет два билета мгновенной лотереи.

Во время очередного похода в магазин муж и жена купили пару билетов Payday общей стоимостью десять долларов и сорвали джекпот – 50 тысяч долларов.

Победители не уточнили, на что они собираются потратить денежный приз. Однако они уверены, что это благодарность свыше за проявленную доброту к бездомному животному.

Напомним, ранее пенсионерка из австралийского города Бандаберг, штат Квинсленд, подарила мужу на день рождения скромный подарок – лотерейный билет Saturday Gold Lotto, который оказался выигрышным и принес ему 502,5 тысячи австралийских долларов (9,2 млн гривен).

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